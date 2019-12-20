小米集团洪伟：小米明年推出至少10款5G手机

今天，《5G·未来沙龙》在北京举行，小米集团技术委员会总监洪伟进行了题为《5G+智能家居》的演讲。

洪伟提到小米是一家以手机和、智能硬件、IOT平台为核心的互联网公司。今年定下了未来5年的双引擎战略，就是手机+AIoT，同时这也是小米未来5年要重点投入的两个方向。

洪伟认为5G未来几年会随着网络覆盖的完善和终端的完善得到一个非常大的发展。

在现场洪伟回溯了小米5G的研发历程，小米在2015年底成立了标准化部门，开始参与3GPP的5G的标准化制定；在2017年10月，小米5G手机预研工作启动；2019年2月小米在巴展发布了第一款5G手机；2019年9月，小米发布了另外两款5G手机，包括小米9Pro5G和MIX Alpha。在AIoT方面，洪伟表示AI和IoT二者通过一个深入的融合，形成AIoT，最后形成万物的智慧互联。

洪伟认为5G+AIoT，会把我们从PC互联网时代、移动互联网时代带入AIoT的超级互联网时代。在AIoT的超级互联网时代，在OS方面会针对AIoT有一个专门的OS，然后在芯片架构会采用异构芯片的架构，在通信技术上主要依赖于5G通信技术。万物智联带来最大的一个特点就是会带来连接数的激增，他表示AIoT在超级互联网时代，会有500亿的设备连接。

针对AIoT小米也打造了一个IoT的平台，洪伟透露截止2019年6月30日，平台已经连接了超过1.96亿的设备，主要包括智能家居类的设备。同时拥有五个及以上小米IoT平台设备的用户数已经超过了300万，IoT平台上接入的设备已经超过了200种，合作伙伴也是超过了1300家。

在智能家居方面，截止到2019年9月30日，小米产品服务的家庭数已经超过了5599万，，智能场景每天执行次数超过了1.08亿，

洪伟谈到小米智能家居目前实现了全品类的产品，也实现了全场景的覆盖，比如智慧厨房、智能温控、穿戴健康、智能洗护等。最后，洪伟透露明年小米明年推出至少10款5G手机。