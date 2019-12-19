邬贺铨：年底5G用户或超千万，5G建设主要看2020年

新浪科技讯12月19日晚间消息，新浪“2019科技风云榜”年度盛典昨日在北京香格里拉饭店成功举办。中国工程院院士邬贺铨在接受新浪科技采访时表示，网络建设、终端、资费、应用及安全等方面是影响5G普及速度的主要因素，5G网络建设和用户发展将主要看2020年。

回顾2019年，邬贺铨表示，今年6月中国5G正式商用，10月底开放5G用户，年底5G信号基本可实现主要城市主要城区的覆盖，预计5G用户数量年底有可能突破1000万。但5G网络建设和用户的真正发展将主要看2020年，届时，整个5G网络覆盖会做到更好。

关于未来一段时间5G的普及与发展，邬贺铨指出，网络建设、终端、资费、应用以及安全将是影响5G普及速度的重要因素。

在5G网络建设方面，5G建设并非一两年的事情。具体来说，2019年大部分5G信号还没有做到室内覆盖，未来一段时间则需要把5G室内覆盖方面补上。

在终端方面，邬贺铨指出，4G时代有上百款4G终端，而目前的5G终端大概只有几十种，未来5G终端种类会更多，且形式不仅限手机，将有更多虚拟现实、增强现实以及智能屏、智能音箱等5G终端出现。

在5G资费方面，邬贺铨认为，流量增多后，单位流量的资费还将进一步下降，但对运营商来讲，考虑到相应的投资回报时间不宜过长，预计资费下降还将会有一个平衡的过程。

在5G应用方面，邬贺铨认为，单纯流量速度提升并不足以体现5G价值，对用户来讲还需有更多应用开放。3G起步阶段，一开始没有微博微信等应用，新应用的出现也还需要等中继站的进一步发展。所以，新应用的诞生需要有网络规模作为基础。

另外，面向产业、智慧城市等方面的5G应用还有待培育，对于运营商来讲这些应用或将诞生出全新应用场景，需要运营商通过更好的商业模式带给用户更多价值。

在5G网络安全方面，邬贺铨表示，5G作为新技术，系统更加复杂，用户隐私、数据保护、网络安全等用户密切关心的问题也在发展中面临着更大考验，发展5G技术的同时还要不断提升5G的防御能力。

最后，邬贺铨表示，未来一年，将对5G有多方面期待，围绕5G的创新也将会继续发展，不会停步。