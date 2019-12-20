雷军：小米西班牙公司收到国家警察局局长亲笔签名圣诞贺卡

IT之家12月20日消息 雷军刚刚在微博透露，小米西班牙公司收到国家警察局局长亲笔签名圣诞贺卡。

雷军称，“我们小米西班牙公司，作为西班牙优秀杰出的企业，收到了国家警察局局长亲笔签名的圣诞贺卡。西班牙国家警察局局长每年都给做出杰出贡献的企业和人士发送圣诞贺卡。”

值得一提的是，在今天的第四届楚商大会上，雷军称，今年第三季度的小米的国际业务的收入已经到了43%，不久的将来小米在国际收入很快会超过50%，小米国际收入的增长非常之快，全球市场还大有可为。