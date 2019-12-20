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百度AI芯片“昆仑”正在适配国产飞腾服务器

2019/12/20 18:08:04来源：C114中国通信网作者：南山责编：骑士评论：

在昨日举行的“2019飞腾生态伙伴大会”上，百度昆仑芯片总经理欧阳剑透露，旗下昆仑AI芯片正在适配国产飞腾服务器，做性能调优工作。

昆仑AI芯片是基于百度自研的XPU神经处理器架构，采用三星2.5D I-Cube封装工艺，经由中介层连接SoC主芯片和两颗HBM2高带宽内存，统一封装在一块基板上，提供高达512GB/s内存带宽，并支持PCIe 4.0 x8，可在150W功耗下提供260TOPS(每秒260万亿次操作)的算力。这款芯片预计在明年初量产。

欧阳剑介绍，与飞腾服务器的适配，包括三个方面：算力、架构、技术。

新算力层面，AI对对算力的需求是无止境的，飞腾本身就是高性能的64位处理器，昆仑芯片基于飞腾，完全可以带来新算力。

新架构层面，飞腾是从云到端的通用计算架构，同一套架构支持不同的场景。而百度昆仑正好采用XPU架构，两者结合有机会打造新的架构，百度昆仑称之为“普适架构”。

新技术层面，信息产业的迭代，底层技术例如芯片和操作系统，一直是国外巨头占据主导地位。但每一次迭代，都是一次洗牌的机会，当前处于AI+智能云的时代，芯片架构发生了很大变化，也涌现出了很多新操作系统。百度昆仑+国产OS，加国产的深度学习的框架，加上新时代的应用，会出现新的技术，这种技术将是全国产的技术。

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关键词：百度芯片飞腾

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