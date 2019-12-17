工信部科技司司长：芯片不突破，AI发展就是空中阁楼

12月17日消息，由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2019中国智慧企业发展论坛”今日在浙江省德清国际会议中心举办。主题为“智能自主全面赋能”。工业和信息化部科技司司长胡燕出席并致辞。

胡燕表示，近年来我国人工智能产业呈现出了蓬勃发展的良好态势。但与此同时，我国人工智能的基础技术还有较大的欠缺，能够真正创造商业价值的落地场景还比较少，传统行业与人工智能的融合还存在较高的门槛。有数据显示，今年人工智能领域的投融资比前两年相比，特别是跟去年相比，有比较大幅度的下调。她认为，这与之前人工智能概念相对过热有关，也与当前中美的摩擦有很大关系。

谈到未来的人工智能如何发展，她强调三点。一是应当坚持自主创新、咬紧牙关突破关键核心技术。历史反复证明，关键核心技术必须牢牢掌握在自己的手里。她呼吁，“人工智能本身是新兴的技术领域和方向，在未来十年、二十年，可能我们都不一定能够预计准确，但是它的发展的方向是非常有前景，空间也很大。”

人工智能跟各行业的赋能能够带来新经济增长价值，但与此同时，她认为，”人工智能的发展不能再走沙滩建高楼的模式，芯片操作系统等底层基础技术不突破，人工智能产业就是空中阁楼，是为别人做嫁衣。政府企业学界都要下决心克服眼前的困难和阻力，老老实实补课咬紧牙关把短板补起。”

二是人工智能发展应当坚持应用牵引，加速技术产品的应用落地。相较于美国和发达国家，我国人工智能发展的独特优势在于大数据、大市场、多场景，我国要充分发挥好这一优势，把握我国经济结构，优化调整高质量发展的历史机遇，以实体经济智能化升级的巨大需求为引领，深入挖掘、制造交通、溶液、医疗等领域的潜力，鼓励传统企业与人工智能企业强强联合，通过搭建丰富的应用场景，快速的实现新技术、新产品和应用的对接和产业和技术的迭代，实现价值的提升，只有产业的价值凸显了之后我们的经济才能更安全。

三是坚持改革探索，打造良好的产业发展生态。人工智能是新兴的产业，迭代更新速度与传统行业有着本质的区别，必须通过不断深化改革扫撒清约束发展的体制和机制的障碍，营造良好的政策环境，工信部将进一步打造人工智能的先导区，积极务实的推动领先技术的创新探索，为新技术和应用的快速对接和产品迭代，创造出场景的优势和共性基础的建设。继续推动人工智能的揭榜挂帅工作，创新优化工作机制，对揭榜公关成功的企业、团队给予大力的支持，为我国培育一批在国际上有竞争力的企业。

以下为演讲实录：

胡燕：尊敬的学山部长、朱总工，我还是习惯这样称谓我的老领导。各位领导、各位专家，各位企业家的朋友们，女士们、先生们大家上午好！非常高兴参加2019中国智慧企业发展论坛，再次踏上德清这片创新的沃土，看到日新月异的智能化发展，非常受鼓舞，我谨代表工业和信息化部科技司对本次论坛的召开表示热烈的祝贺，同时也在这里向长期致力于推动人工智能发展的各位朋友，也表示衷心的感谢！

当前我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式，优化经济结构、转变增长动力的攻坚期，迫切需要新技术、新产品、新产业、续新、续力，人工智能作为一项引领未来的战略技术被予以厚望，正在改变人们的生产生活方式，为经济社会发展注入新动能。

今天会议的论坛主题智能自主、全面赋能，王书记特别交代我今天的致辞里面主要还是跟大家把人工智能的情况跟大家做一个交流和汇报。我们工信部科技司来讲从十三五以来我们特别注重的就是在新技术，当时杨部长带领我们在新一代信息技术如何促进产业快速发展，实现产业价值上面，我们做了一些尝试，近期主要在人工智能包括车联网上也做了很多工作，今天我着重把人工智能相关的情况跟大家做一个交流。

大家都知道习总书记多次也在强调，特别是今年3月9日习总书记主持召开了人工智能和实体经济融合发展的指导意见，总书记强调人工智能是新一代科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题，专家实际上在2016年的时候，已经在预测了，就是我国人工智能将成为互联网之后一个新的基础设施，所以当时其实我们在一路走过来以后，到今天我们越来越认同和我们越来越感受到人工智能作为新一代信息技术的基础设施建设的重要性，以及在全球竞争当中的重要位置。

工业和信息化部贯彻落实党中央国务院决策部署，积极大理的推动人工智能产业，推动人工智能和实体经济的深度融合。

一是加强政策引导。联合有关部门制定促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见，通过深化改革，积极探索人工智能+的新模式，加快人工智能技术在制造、交通、农业、医疗等实体经济领域落地应用，加快构建数据驱动、人迹协同、跨界融合的智能经济形态，形成新的发展动能。

二是创新工作机制。组织开展了人工智能重点任务的揭榜挂帅工作，通过揭榜赛马机制，引导企业围绕关键核心技术公关，培育国际领先企业，培育建设人工智能创新、应用先导区。目前皮肤的上海浦东先导区应该说在政策和人才以及推广的方式和模式上，都有一些成功的案例。这个月我们近期在上海的先导区的经验的基础上，又向深圳和山东有三个先导区，通过建立丰富的应用场景，促进新技术成熟和产业的落地，优化了产业发展的政策环境，取得了积极的进展。

三是推动智能基础设施建设。正是发放5G商用拍照加快推进5G的商业建设，出台了工业互联网发展行动计划，国家车联网产业标准建设体系等，积极的推进工业互联网、大数据、车联网、物联网等重要基础设施的发展，围绕着人工智能测试数据库，人工智能安全等重要方向，部署了一批技术基础公共服务平台，为产业发展提供有力支撑，夯实人工智能应用的基础环境建设。

在党中央国务院的正确领导下，在各有关部门和各地方的共同推动下，近年来我国人工智能产业呈现出了蓬勃发展的良好态势。

一是部分关键应用技术今生于世界先进水平，特别是在图象识别、语音识别等技术，处于全球相对领先的水平，人工智能论文总量和高倍引用的论文数量，也处在第一梯队，据全球相对前列。

二是产业整体实力显著增强。全国人工智能产业超过一千家，覆盖技术平台、产品应用等多环节，已经形成了比较完备的产业链。京津冀、长三角、珠三角等地区的人工智能产业急剧发展的格局已经初步形成。

三是与行业融合应用，不断深入。人工智能凭借其强大的赋能性，正在成为促进传统行业转型升级的重要驱动力量，各领域智能+的新技术、新模式、新业态不断涌现，辐射溢出的效应也在持续增强。

但是我们看到，在快速的发展过程当中，我们人工智能的基础技术，还有较大的欠缺，能够真正创造商业价值的落地场景，还比较少。传统行业与人工智能的融合还存在较高的门槛，有数据显示，今年人工智能领域的投融资比前两年特别是跟去年相比，也有比较大幅度的下调，当然这个下条跟中美的摩擦也有很大的关系。但是之前人工智能相对过热也有一定的原因。所以我们相信在座的企业今年可能在人工智能，特别是美国实体清单，针对我们的四家人工智能企业发布之后，其实对整个我们今天中国的人工智能的发展，我们可能需要一个战略的思考，我们也希望通过大浪淘沙之后，我们人工智能产业能够筛选出真正的金子。

在人工智能发展当中也跟大家做三点交流：

一是坚持自主创新、咬紧牙关突破关键核心技术。历史反复的证明，关键核心技术必须牢牢掌握在自己的手里，我在多个场合也进行过多次呼吁，人工智能的领域本身是一个新兴的技术领域，或者是技术方向，而且在未来十年、二十年，可能我们都不一定能够预计准确，但是它的发展的方向是非常有前景，也是应该说空间也很大，但是同时大家也知道，人工智能跟各行业的赋能，能够带来我们新的经济增长的价值，但是人工智能的发展，我们不能够再走沙滩建高楼的模式，芯片操作系统等顶层基础不突破我们的人工智能产业，就是空中阁楼，是为别人做嫁衣。政府企业学界都要下决心克服眼前的困难和阻力，老老实实补课咬紧牙关把短板补起，我相信借助中国人的智慧和奋斗的精神，我们一定能够在人工智能的快速发展当中，特别是在各行业当中借助大市场和中国的特色优势，我们的政策优势能够实现在发展的模式上，以及在发展的价值上，走出中国道路，实现中国模式。

二是坚持应用牵引，加速技术产品的应用落地，相较于美国和发达国家，我国人工智能发展的独特优势在于大数据，大市场，多场景，我们要充分发挥好这一优势，把握我国经济结构，优化调整高质量发展的历史机遇，以实体经济智能化升级的巨大需求为引领，深入挖掘、制造交通、溶液、医疗等领域的潜力，鼓励传统企业与人工智能企业强强联合，通过搭建丰富的应用场景，快速的实现新技术、新产品和应用的对接和产业和技术的迭代，实现价值的提升，只有产业的价值凸显了之后我们的经济才能更安全。

三是坚持改革探索，打造良好的产业发展生态。人工智能是新兴的产业，迭代更新速度与传统行业有着本质的区别，必须通过不断深化改革扫撒清约束发展的体制和机制的障碍，营造良好的政策环境，我们将进一步打造人工智能的先导区，积极务实的推动领先技术的创新探索，为新技术和应用的快速对接和产品迭代，创造出场景的优势和共性基础的建设。继续推动人工智能的揭榜挂帅工作，创新优化工作机制，对揭榜公关成功的企业、团队给予大力的支持，为我国培育一批在国际上有竞争力的企业。

近年来，德清县顺应时代潮流，积极构建人工智能发展的先发优势，刚才王书记也提到了德清也是今年其实特别有幸也特别有缘，今年1月4日我也在开年第一个进行地方调研的时候就来到了浙江，来到了这块创新特别活跃的沃土，也有机会来到了德清，认识了王书记。我们当时调研的时候，两个体会很深刻，第一个就是德清是我们国内第一家在县域城市里发布人工智能规划的第一个县级城市，第二个就是整个德清在新兴技术的发展当中，包括地理位置、信息上面的优势还是非常突出的，所以当时我们在调研的时候，也提到了德清如何在未来得产业发展当中，也能够走出中国县级城的相对的优势。

德清在积极建设以人工智能产业和应用为核心的智能生态城，成为全省首个全域城市级自动驾驶与智慧出行示范区，也取得了可喜的成绩，希望德清能够进一步借助于我国人工智能产业和包括现在新一代信息技术所促进的我们的新产业格局的变化，和供给侧改革上面也能够再发力量。立足产业优势和资源禀赋，坚持创新引领，发挥示范应用，积极探索经济发展的模式为我国经济社会高质量发展提供智能方案。

在座的各位特别是各位的企业家和专家们，是我国人工智能产业的中流砥柱，责任重大、使命光荣，也希望能够积极建言，为我们的产业发展献出好的政策和建议，特别是对我们整个产业的帮助也是非常大的。也希望大家各显其能、各尽其力、携手共享发展机遇，共担发展重担，共同创造出我国新技术发展和产业发展的中国模式，最后我也预祝本次论坛取得圆满成功。

新年就要到了，提前祝贺各位在新的一年当中身体健康、工作顺利，全家幸福。谢谢大家！