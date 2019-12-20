华为面对5G：既要有站在今天看明天的视野，更要有站在后天看明天的格局

在“2019通信产业大会暨第十四届通信技术年会”上，华为中国区战略Marketing部副部长苏小堤表示：面对5G发展，我们既要有站在今天看明天的视野，更要有站在后天看明天的格局。

华为全球联接指数（GCI）2019报告指出，当前由人工智能加持的智能联接开始对数字经济产生重大影响，并成为撬动国家数字化转型的新拐点，当一个国家的GCI得分超过65分时，通过对智能联接的持续投入，其GDP增长至少超过1%。其中，中国位于加速者区间，积极参与智能联接生态建设，是世界上人工智能发展最领先的国家之一，结合5G优势，将推动GCI指数，并最终体现为经济增长。

华为发布的全球产业展望[email protected]预测：2025年，全球将部署650万5G基站，服务于28亿用户，58%的人口将享有5G服务。

“由此可见，与3G和4G相比，5G发展速度比预期更快。”苏小堤指出：从萌芽到大规模发展普及（指超过5亿用户数量），3G用了9年时间，4G也耗时6年之久，而5G商用初期的商用规模更大、商用进展更快，截至2019年10月全球有26个国家开通了46张5G商用网络，预计5G只用3年时间全球5G用户数量就将超过5亿。

“5G建设周期大概有十年，建网密度将是4G的1.3-1.5倍，总投资也比4G时期增长92%，5G将直接带动经济总产出10.6万亿元，间接拉动经济总产出24.8万亿元，创造300万个就业岗位。中国5G需要经历一个较长的建设周期，但带来的回报也值得期待。”苏小堤认为：“未来三年将成为5G主要建设期，到2023年5G的全球市场渗透率将超过10%，而当新一代移动通信网络的全球市场渗透率超过10%，将迎来新一代移动通信网络的经济爆炸式增长，特别是将对智能制造产生巨大的推动力。”

“TOC是5G发展的起点，也是基础，拓展互联网行业的想象空间，创造新型业务，将激发互联网5G创新应用；TO B则是5G的价值承载，5G作为行业中间件需要与其他水平技术融合，促进行业与5G跨界融合，要敬畏行业，同时关注商业模式的建立，让产业链形成良性循环。因此，业界不仅要聚焦1-3年内以智慧教育、智能电网、远程机械、城市安防等为代表的基于eMBB的应用场景，未来随着R16标准的冻结，更要把目光放在将在未来3-5年产生商业价值的自动驾驶、智慧医疗、机器人、智慧工业等应用场景。”苏小堤说。

面对5G发展，苏小堤认为：“我们既要有站在今天看明天的视野，更要有站在后天看明天的格局。站在今天看明天的时候更多看的是挑战和阻碍，但是站在后天看明天的时候很多事情就显得豁然开朗。站在今天看明天我们要求真务实，踏踏实实做好创新和拓展，不要好高骛远；站在后天看明天可以看到更大概率事件的发生，就像4G成熟期回头看4G初期，我们将获得更大的信心。”

据苏小堤介绍，华为是全球唯一能够提供端到端5G全系统的厂商，目前也已与全球运营商签署了60余个5G商用合同，向世界各地发放40多万个5G Massive MIMO AAU。正所谓5G不等待，华为将全力为数字世界铺上高速公路。