任正非：华为十月增长幅度下降至17%，预计2020年在10%左右

IT之家12月21日消息 昨日晚间，华为心声社区公布了任正非2019年11月18日接受《洛杉矶时报》采访纪要。

任正非表示，预计华为业绩在2020年还会增长，但增长幅度不会太高。华为今年十月增长幅度已经下降到17%，预计2020年会在10%左右。

任正非指出，他认为华为2021年可能会开始规模性增长，但高层团队认为恢复规模化增长在2022年，这点他个人与高层团队是有分歧的。他认为高层团队考虑得更加稳妥一些，所以他签发的文件是预测2022年开始规模化增长。

以下为任正非接受《洛杉矶时报》采访纪要部分内容：

1、Norman Pearlstine：近期我也在看一些您接受其他媒体采访的纪要，这让我回想起三月份您和我的交流。您当时说您担心华为员工可能变得太有钱、太自满、太物质，如果华为面临的形势变得更艰难一些，可以让华为再次回到创立之初的状态。您后来在接受其他媒体采访时表示，相比之前人们的担心，华为的业绩其实表现不错。您还说，2020年将是决定华为命运的一年，华为将会面临最大的风险。既然今年表现比预期更好，那您为什么还对2020年这么担心呢？2020年让您担心的是什么？

任正非：其实我们对2020年没有太大担心，我们认为还会有一定规模的发展。2020年是我们全年在美国的制裁下生存，这样会更加让世界知道，华为在美国的强力制裁下还会生存得非常好。欢迎记者们明年再来看看我们是不是还活着。现在预测，华为在2020年应该还是会增长，但是增长幅度不会太高。今年十月份的增长幅度已经下降到17%，估计2020年会在10%左右，这可能是最低点的估计，也许还会好一些。

我认为，2021年可能我们会开始规模性增长，但是高层团队认为恢复规模化增长在2022年，这点我个人与高层团队是有分歧的。我认为他们考虑得更加稳妥一些，所以我签发的文件是预测2022年开始规模化增长。

2、David Pierson，《洛杉矶时报》东南亚记者：华为被列入“实体清单”多大程度加速了华为自研芯片和打造华为移动平台软件生态系统的进程？

任正非：是有促进的，但是促进的程度还不能确定。

David Pierson：您能不能介绍一下华为的芯片战略？有报道称，华为在囤积芯片，以确保手机持续供应。能不能介绍一下华为目前的芯片供应情况，以及进一步推动手机业务发展的计划？

任正非：搞芯片的人可以去搞软件吗？我没有听说过。我们芯片的发展从来没有停止过，也没有改变过，一直都在稳定前进。手机的操作系统和生态系统是软件，我们提升软件能力的时候，并没有说要削减硬件的能力。

David Pierson：在华为被加入“实体清单”之前，华为是不是从自己的芯片供应商处囤积了很多芯片。在“实体清单”带来困难后，华为有没有确保持续的半导体供应以支撑手机业务的持续发展？

任正非：华为今年的销售收入非常大，如果要通过囤积芯片来保证供应，需要几百亿美元，华为有这么多钱来囤积吗？供应商也不会卖这么多东西给我们。因此，我们不是用囤积芯片的方式来发展的。现在问题是供应不了市场，为什么市场上岀现抢购，是因为我们生产不出这么多东西，芯片也供应不上，特别是台积电产量不足于满足大的需求。所以，不可能使用存储方式。万一过时了，这些库存怎么办。屯积物资这还是传统思维模式。

3、Norman Pearlstine：您认为鸿蒙操作系统会成为安卓和苹果操作系统之外的另一个操作系统吗？

任正非：鸿蒙操作系统本身是用于物联网的，物联网最重要的大带宽、低时延，无人驾驶、自动生产要求低时延。如果我们得不到供应和保障，会不会把这些东西转过来做手机的操作系统，能不能作为这个系统来开放呢，现在还不确定有没有这个能力。