任正非：本来已准备退休，美国的打压让我产生了动力

IT之家12月18日消息 今天上午华为心声社区发布了任总接受拉美、西班牙媒体采访纪要；采访日期为2019年12月11日，地点为中国深圳。任正非在此次采访中谈到了关于拉丁美洲的5G发展、华为的鸿蒙系统、临时许可证延期等问题。

秘鲁的《秘鲁人报》的记者问到，您（任正非）创立华为的时候，当时的理想应该到现在都已经实现了，华为已经成为一个非常成功的公司。那您还有什么样的动力，继续在这么一个复杂的环境下引领华为向前发展和前进呢？

任正非回答道，可能因为美国总打压我们，让自己产生了动力。本来自己都准备退休了，然后他打我（华为）一下，又让自己留下给公共关系部打工。

西班牙《国家报》记者表示西班牙的运营商，比如西班牙电信，他不仅在西班牙国内有自己的运营业务，而且在拉丁美洲也有很多业务，华为是不是愿意支持西班牙电信在拉美建设5G网络？

任正非回答表示，第一在西班牙的5G会建成欧洲最好的5G网络，可以在欧洲做成一个样板，这点我们很有信心；第二，在拉丁美洲与Telefonica有合作，也支持Telefonica在拉丁美洲发展。

墨西哥《拓展》杂志的记者也提出了两个问题，第一个问题是关于华为的鸿蒙系统，华为鸿蒙系统和Google的Android系统之间是一个什么样的关系？是用来代替Android的吗？第二，如果华为要发展鸿蒙系统的话，会不会在将来邀请其他的厂商也生产鸿蒙终端？还有一个问题，目前美国正在给华为的临时许可证延期，如果有一天不延期了，会不会对华为的终端业务产生巨大的影响？尤其是在海外市场，比如华为的智能手机不能使用Google的相关服务？

任正非表示第一，美国实体清单是否延期，对华为已经没有影响了。第二，鸿蒙系统对每个国家都是开源的，支持各个国家的中小企业在这个平台上创新。华为有一个深度学习的集群也在松山湖，这个集群是可以卖给各个国家的，各个国家在集群上自我学习、深度学习，就形成了各个国家自己的数字主权。华为支持各个国家形成自己的数字主权。