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苹果iPhone未解锁也可被调取部分信息：Elcomsoft取证包获升级

2019/12/21 8:53:25来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月21日消息 据外媒报道，取证软件开发商Elcomsoft刚刚更新了自家的工具包，允许对运行iOS 12到iOS 13.3的未解锁iPhone设备进行部分数据提取。最新的5.21版本主要升级了对iOS钥匙串的提取，而后者则用于存储应用程序和在线服务的凭据。

换句话说就是Elcomsoft 5.21适用于采用苹果 A7到A11芯片的所有设备，即覆盖iPhone 5s和iPhone X、iPad mini 2到2018款全系平板、iPad 10.2、初代iPad Pro 12.9、以及iPad Pro 10.5。

此次更新的重点在于“首次解锁前”（BFU）状态。开机后，iPhone会保持完全加密状态，直到输入屏幕锁定密码为止，这是Secure Enclave在解密文件系统之前所必需的。

Elcomsoft发现某些Keychain项目中包含了电子邮件账户的身份验证凭据，且有些身份验证令牌可在处于BFU状态时被访问，从而允许iPhone在输入锁屏密码前正确启动。所以Elcomsoft工具包需要安装一款名叫“checkra1n”的越狱软件，其利用了苹果bootrom中的漏洞。

越狱本身通过设备固件升级（DFU）模式安装，无论设备BFU状态、以及是否处于锁定状态，均可拿来使用。

虽然Elcomsoft表示自己主要是为执法人员提供iOS取证工具，但实际上企业与个人也可使用Elcomsoft公司的工具，目前 Windows 和macOS版本的售价均为1495美元起。高昂的售价以及必须接触实机的方式也让这种获取iPhone数据的方式不被广泛利用，不过还是有特例的，就比如“Celebgate”黑客事件（攻破iCloud账户并检索照片）。

除了从未解锁的iOS设备上获取数据以外，Elcomsoft取证工具包还可以访问所有受保护的信息（包括短信和电子邮件）、呼叫历史记录、联系人、网页浏览历史记录、语音邮件、帐户凭据、地理位置历史记录、即时消息会话、应用程序的具体数据、以及原始的纯文本Apple ID密码等。

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关键词：Elcomsoft 5.21苹果iOS13.3iPhone

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