《无主之地3》开发商大佬对微软Xbox Scarlett不满，隔空喊话Xbox主管

IT之家12月21日消息 据外媒发布的一篇针对微软次世代主机Xbox Scarlett的性能预测文章显示，Xbox Scarlett主机相对于Xbox One以及Xbox One X的性能提升可能主要是通过增加处理器频率而不是晶体管密度实现的。从摩尔定律来看，芯片晶体管密度每两年应翻一番，不过这一定律目前来看正在被打破。

文章作者还提到，晶体管密度不太可能翻一番，也就是说厂商只有靠增加频率来获得更高的性能，但功耗也就会有所上升，厂商需要在散热方面进行创新。”对此微软Xbox主管Spencer发推表示对文章作者的肯定，同时也表示尽管摩尔定律似乎有放缓迹象，但也会推动技像VRS（可变速率着色）这样的技术革新，而Xbox Scarlett重写了主机设计规则，性能更是超乎想象。

不过《无主之地》系列开发商Gearbox创始人Randy Pitchford显然对Xbox Scarlett不满，他在Twitter上@了Spencer并抛出不同意见：“摩尔定律放缓了？Xbox Scarlett内部有多少个晶体管？如果说摩尔定律是4分钟一英里呢？你对Xbox Scarlett的信心也只是个借口罢了。”

同时Pitchford表示：“我希望下一代Xbox尽可能强大”，同时他还认为Xbox和PlayStation已经很棒了，微软和索尼应该互相合作解决问题。