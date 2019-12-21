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微软Xbox主管：次世代主机Xbox Scarlett将有很好的向后兼容性

2019/12/21 11:24:31来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月21日消息 微软Xbox负责人Phil Spencer在最近接受GameSpot采访中表示，从项目开始的第一天开始微软Xbox Series X(Xbox Scarlett)就可以向后兼容。“我们希望确保在第一天就可以实现兼容性承诺，因此，我在Xbox Series X上玩了很多Xbox 360、Xbox One的游戏。这只是为了确保我们能在第一天就到那里。”Spencer说。

目前尚不清楚Spencer谈论的Xbox Series X的向后兼容性是针对所有游戏还是针对部分游戏。尽管有很多原始Xbox游戏与Xbox 360和Xbox One兼容，不过也有很多是不兼容的，因此可以说Xbox游戏的兼容性拓展还有很长的路要走。

同时Xbox合作伙伴总监Jason Ronald补充说，微软对Xbox Series X的目标是让游戏玩家摆脱困境。“我们希望用户的游戏与用户同在，无论是Gamerscore，朋友清单还是所有成就及游戏存档，当用户准备升级设备时这些都不会是他们的障碍。”

尽管微软对(Xbox Scarlett的游戏向后兼容计划仍没有过多透露，但本次采访清楚表明微软正在对Xbox Scarlett的游戏兼容性进行优化，值得期待。

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关键词：微软Xbox Scarlett

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