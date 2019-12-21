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真·以毒攻毒：伦敦交通局拟从明年开始为电动巴士配备人工噪音

2019/12/21 10:20:26来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月21日消息 据外媒报道，为了提高所有道路使用者的安全性，伦敦交通局（TfL）准备为其电动和混合动力公交车加入一种创新的新公交车声音，该声音将于明年1月在英国首都最新的电动公交车路线上试用。

TfL开发的这种声音主要是通过巴士前部的特殊扬声器播放以确保所有行人及车辆都意识到巴士的存在。如果没有这种声音伦敦巴士几乎是无声的，这可能会带来安全隐患。研究表明，行人因此更有可能被电动或混合动力汽车撞到。同时有欧盟法规要求车辆在以低于20公里/小时的速度行驶时，将需要发出56 dB的声音。从一月开始的六个月内，伦敦市的100路线将获得新的声音，然后在今年晚些时候扩展到C10和P5路线。官方还将收集来自所有路线的骑自行车者，居民，乘客和驾驶员的反馈，以帮助为所有道路使用者开发最有效的系统。

政策主任史蒂芬·爱德华兹（Stephen Edwards）评论说：“改善伦敦当地的空气质量是当务之急，它将改善所有人的生活，尤其是步行者。但是，随着我们的公交车变得更清洁，更安静，更重要的是不损害行人安全。”和生活街的交流。“TfL为电动公共汽车加入的噪声是可喜的一步，此举可确保为所有人，特别是有视力障碍的老年人和行人提供更安全的道路环境。”

伦敦目前有大约8000辆标志性的红色巴士，但只有200辆是电动的。

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关键词：伦敦电动巴士

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