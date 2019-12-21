上网慢，经常掉线，到底该怎么办？

临近春节啦，估计大家都陆续开启了放假模式。

作为通信攻城狮，我们放假回去，遇到亲友，很可能被问到这样的问题——

“我的手机（电脑）上网经常掉线，是为什么？”

“我的手机（电脑）上网总是很慢，看个抖音都很卡，是怎么回事？”

……

这个时候，能否提供令人满意的回答，能否顺利解决问题，直接影响了我们在亲友心目中的“专业形象”。

如果搞不定的话，后果肯定是很严重的……

但是，即便如此，想要搞定这些看似简单的问题，其实并不容易。

归根到底的原因，就是因为上网牵扯到的技术和环节太多，容易出现问题的地方也很多。即使是老司机，也有可能被难住。

问题到底出在哪？

今天，为了帮助大家更好地解决春节期间遇到的网络问题，有效提升假期幸福感，小枣君专门攒了这篇干货——

本文将详细介绍生活中遇到的常见网络问题的解决方法，虽说是一篇技术文档，但内容将秉承鲜枣课堂的一贯风格，通俗易懂，简单实用。（中学生一定能看懂。小学生的话，看造化了。）

废话不多说，我们直入主题。

1.基础知识

正文开始之前，几个基本知识需要先说明一下。（如果是老司机，请跳过本节。如果是零基础，请认真阅读。如果向亲友答疑，请提前复制转发。）

我们首先来解释一下，到底什么是“网速慢”。

网速慢，就是上网速度慢。上网，就是上互联网。互联网，就是因特网（Internet）。

上网

关于上网的本质，扔一个示意图给大家：

手机（电脑），首先通过有线信号（网线、光纤）或无线信号（WiFi、基站），连到运营商（移动、电信、联通）的网络里。然后，运营商会把我们的数据，送到互联网。同时，把互联网的数据，送给手机（电脑）。

什么是数据呢？文字、声音、图片、视频（电视剧、电影等），这些都是数据。

数据的大小，是有度量单位的。

单位有两种，一种是比特（bit），一种是字节（byte）。它们的换算关系，是1 byte = 8 bit。

因为bit和byte都是b开头，所以，为了区分，把byte简写成大写的B。我们口语上，把B叫做“大B”，把b叫做“小b”。

bit是一个很小的单位。通常，一张图片的大小，就有40000000bit。所以，为了方便，我们就创造了更大的单位：b、Kb、Mb、Gb、Tb。（就像长度有毫米、厘米、分米、米一样。）

它们之间的换算关系如下：

Byte也是一样，也有B、KB、MB、GB、TB。

大B和小b，都是数据的大小单位。如果是网速（数据传输速率）的话，就是每秒多少比特（bit/s）或每秒多少字节（byte/s）。

因此，大家判断网速，一定要先搞清楚使用的是什么单位。

例如，中国电信的200M宽带，其实是指200M bit/s，实际上，最高速度只有200÷8=25MB/s。

再例如，你的千兆网卡，是指1000M bit/s，也就是1000÷8=125MB/s。

还有大家现在使用的4G LTE手机，理论峰值速率是150M，也是bit/s，实际上，也就是150÷8=18.75MB/s。（这只是理论上的最高速度，人一多，速度就达不到。）

好了，搞清楚这些，我们开始真正进入正文。（以上内容已经可以解决不少用户的网络投诉了。）

2、上网=用水管

刚才说了，所谓上网，就是手机访问互联网上的数据。这些数据，都在别人公司的电脑（服务器）上。

也就是说，网络通信，就是把你的手机和别人公司（例如腾讯、阿里、优酷）的服务器之间，连一个通道。

如果这个通道有任何一处出现问题，那么，整个通道的速率，就会出现问题。

就像一根水管，它最细的地方，决定了整个水管的流速。（请忽略我的灵魂手绘）

出现问题导致的后果，就是——消息发不出去（或收不到），音乐或视频播放会停顿或模糊，游戏也会停顿，甚至重连。

这就影响了功能的正常使用，影响了你的体验还有心情。

什么烂网络，害得我红包都没抢到

因此，处理网速问题，说白了，就是找到这根水管的最窄处，把它拓宽。解决断网问题，也是这个道理，找到水管断掉的位置，把它接上。

有的用户抱怨网速：“我家不是百兆光纤嘛，怎么还会卡顿？”。其实就是搞错了问题的方向——他没有找水管的最窄处，而是强调自己水管的最宽处。

3、移动通信？有线宽带？

处理网络问题的第一步，就是先判断——

你到底是用的什么上网方式？

前面我提到，之所以我们能上网，是使用了运营商提供的“电信服务”。

这种服务，主要分为两种：一种是卖手机SIM卡给你，你把卡插入手机，进行通信。这种叫移动通信服务。

另一种，是给你家里拉根宽带，可能是网线，或者是光纤（现在基本上是光纤为主）。然后你通过这根线上网。这种，叫有线宽带服务。

包括固定电话，还有iptv，也是属于有线通信服务的范畴。

这两种上网方式（移动通信和有线宽带），问题排查的方法不尽相同。所以，应该首先搞清楚自己到底用的是什么方式。

注意！大家所熟知的WiFi，虽然看上去也是在“移动”中通信，但是本质上属于有线宽带（待会我们会说明）。

4、移动通信上网问题的排查

我们首先说说移动通信上网的问题排查。

移动通信，就是通过基站，提供网络信号。

基站

然后你的手机通过这个信号，连入运营商的网络，从而访问互联网。

大家都知道，如果你使用移动通信上网或打电话，网络不好，通常会表现为：你手机上的信号标志，格数只有1格，甚至是无信号。

信号好，上网就快。信号不好，上网就慢，甚至不能上网。

决定这个信号强弱的，就是运营商的基站和天线。基站越多，天线和你之间的距离越短，或者基站和手机之间的障碍物越少，你的手机信号就会越好。

如果你所在的地方手机信号不好，怎么办呢？

答案是打客服电话投诉。一次不行就多打几次。如果还是不行，就拨打工信部的投诉电话：12300。

工信部是运营商们的上级主管部门

很多人问我，是不是可以自行安装信号放大器或者中继器的方式，加强所在区域的运营商信号？

答案是——不行。

任何个人或单位都没办法中继或加强运营商的基站信号。这主要是为了保证公众的通信安全。

你只能让运营商自己来解决。他们的办法，无非是多安装几个基站，或微基站。

如果你看到信号格数是满的，但始终觉得速度很慢，可以安装软件进行网速测试。

例如“speedtest”这个软件，就可以用于测速。

Speedtest软件界面

现在我们所处的4G LTE时代，手机上网测速如果达到30-40Mbps（注意单位是bit/s，bps）以上，就算是不错的了。

如果信号格数满的，但测速值很低，依然可以打运营商客服电话投诉。

注意！如果你身边的用户（必须是相同运营商），测速结果很好，那么有可能是你的手机存在问题。这种，就属于“用户侧”问题。

所谓用户侧，也就是手机（电脑）这一侧。相对应的，运营商那边，叫做“网络侧”。

如果手机上网有问题，第一件事，就是问问身边的人，是否存在同样的问题

当然，也有可能是你的SIM卡有问题，或者运营商那边，把你的数据设置错了，导致问题。

通常来说，用户侧出问题的概率明显高于网络侧。如果网络侧出问题，就是大面积问题，大家都无法使用网络，很容易察觉。

5、用户侧问题的排查

如果确认了是自己的手机存在问题，就需要进一步排查了。

手机出现卡顿，首先要判断清楚的，就是——到底是手机卡顿，还是网络卡顿？

现在新出的手机，配置都比较高，对于绝大部分软件（例如微信、爱奇艺、百度地图等）来说，都是可以流畅运行的。（对手机配置要求高的，主要是一些游戏软件。）

如果是几年前购买的手机，可能会存在手机卡顿的毛病。还有安卓手机，时间久了就会变卡，这也是产品本身的问题，没办法的（现在安卓手机性能很强，配置很好，这个问题不像以前那么明显）。电脑也是如此。

如何判断是手机卡顿，还是网络卡顿呢？

一般来说，如果是手机卡，那么主要表现为：打开软件缓慢，半天没有反应；点击按钮时，屏幕卡顿；运行游戏时，图像不流畅。

如果是网速卡，通常会有一个很重要的符号，那就是缓冲圆圈。

类似这样的

这个圆圈会不停地转，然后可能还会提示你：“正在缓冲，请等待，Loading”，之类的。（缓冲，就是等待服务器过来的数据。）

如果是手机卡顿，解决方案有两个：1、重置手机，也就是初始化手机，通过手机设置，恢复成最开始的样子（数据会全部丢失，要记得备份）。2、购买新的手机。

注意，大家别急着去买新手机，如果只是运行某个程序有卡顿，并不一定是你的问题。也有可能是这个程序的服务提供商那边存在问题。例如它们的服务器挂了，它们的机房断网了，之类的。

服务商的机房

6、有线宽带上网问题的排查

刚才说了移动通信问题和手机自身问题。接下来，我们看看有线宽带上网问题。

这个里面的问题，就多了去了。

对于有线宽带来说，运营商只是提供了一根线，也就是一个“水龙头”。

如果只是拿一台电脑直接接它，显然太浪费了。

所以，每个人家里，都会安装一个路由器，将一个水龙头，变成好多个水龙头。

以前的路由器，只能分出多根网线。现在的路由器，都是无线路由器，除了分出网线之外，还可以发出无线信号，这也就是大家所熟知的——WiFi。

常见的家庭网络组成

一般来说，有线宽带的网络信号质量，要比移动基站更为稳定，速率也要更快一些。（无线信号容易受障碍物阻挡，也容易受干扰。）

再加上手机上网需要使用流量，费用更贵。所以，大家都喜欢用WiFi，喜欢用光纤宽带上网。

但是，光纤宽带也不一定都很快。不同省份和城市之间，不同的运营商之间，差异会比较大。

而且，有线宽带也分专享宽带和共享宽带，如果是共享宽带，好几家一起用的，高峰期就会很慢，不建议使用。（当然，共享宽带价格便宜。）

很多用户，贪便宜，装了不好的宽带，结果速度还不如使用手机流量上网。

使用有线宽带上网，最重要的，就是你的无线路由器。

无线路由器！无线路由器！无线路由器！重要的东西说三遍！

目前市面上的无线路由器，牌子很多，价格差别很大，品质差别也很大。

各种品牌的无线路由器

我很严肃地告诉大家，请不要使用一两百块钱的那种低端路由器。哪怕它外观很漂亮、拥有各种功能（都是噱头）。

以我的经验，路由器的外观越低调，反而越靠谱。

现在我们所处的这个信息时代，网络的质量决定了生活的质量，所以，多花点钱，买个好的无线路由器，很有必要。

好的无线路由器，运行更加稳定，不容易掉线、死机，网速的抖动也不会大。而且，好路由器在信号和辐射之间的平衡，也控制得更好。

例如华硕、网件的无线路由器，就做得不错。

另外，请大家注意，很多无线路由器号称是千兆路由器，但实际上是玩的“文字游戏”。

现在的无线路由器，可以同时提供两个无线网络，分别是2.4GHz频段和5GHz频段。所以一般你手机能搜到两个无线网络，名字类似这样：

有一些WLAN网络，名字以“_5G”结尾

商家宣传无线路由器的时候，有一个潜规则——它所说的XX兆，实际上是两个无线网络的理论峰值速率相加。

例如这个路由器，所谓1200M，就是300M+867M。

1200M≈300M+867M

市售路由器宣传速率和实际速率对照表

这显然是不合理的——你的手机不可能同时连两张WiFi网络，更不可能网速进行叠加，更更不可能达到极限速度。但是，所有的路由器厂家都在这么做。

更需要注意的是，现在的很多所谓“千兆”路由器（尤其是低端型号），网线物理端口都是百兆的，根本不是千兆。

出去的口（WAN口）是千兆的，可是内部的口（LAN口）是百兆的

也就是说，如果你安装运营商的“千兆宽带”，但使用的是这样的路由器，你根本发挥不出千兆的能量。

而且，事实上，就算你用了千兆物理网口的路由器，如果网线没有达到标准，都很难达到千兆速率。

网线对网速的影响，也很大

所以，对绝大部分用户来说，完全没有必要追求所谓“千兆宽带”。两百兆的宽带，绝对足够了。

如何判断有线宽带的问题点在哪里呢？

最简单的办法，就是直接拿电脑，接上网线，连在运营商的光猫上，然后进行测速。

家庭宽带最简测速模型

测速软件很多，简单一点的话，腾讯电脑管家的工具箱—测试网速工具，就可以进行测速。

如果测速结果不能达到运营商承诺的值，那么，请拨打客服电话，让运营商工作人员上门解决。

测速的时候需要注意，建议选本地或附近的测速点。不要选异地或别的运营商的测速点。例如，你是南京电信的用户，那么，不要选择北京电信或者四川联通的测速点。

注意：现在运营商的光猫基本上都带无线WiFi功能，但是我建议不要使用。因为光猫的WiFi功能很烂，很容易出问题。我建议专门购买无线路由器，用路由器进行PPPOE拨号。光猫的话，只用用光纤拨号功能就好了。此外，建议关掉光猫的Wi-Fi，减少辐射，也减少对自家无线路由器的信号干扰。

如果测速正常，那么，要么是无线路由器的问题，要么是手机（电脑）的问题。

如果家里多部手机（电脑）都工作正常，而只有某部手机（电脑）网速异常的话，基本上是这个手机（电脑）的问题。还是建议采用替换法进行排查处理。

实在不行，就只能找手机（电脑）的厂家或专业维修人员了。

好啦，以上就是今天文章的全部内容。

其实，大家也应该看明白了，虽然网络问题纷繁复杂，但是，只要逻辑思路清晰，按照顺序逐一排查，就不难找到原因。

希望这篇文章能够给大家带来帮助，感谢大家的耐心观看，我们下期再见咯！