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《英雄联盟》德玛西亚杯出线规则引热议，LNG：4秒之差遗憾淘汰

2019/12/22 9:16:20来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月22日消息 昨天《英雄联盟》德玛西亚杯小组赛正式打响，昨天进行的是A组和C组的比赛，最终JDG、WE、VC和RNG出线，成功晋级2019德玛西亚杯淘汰赛，但是出线规则也引起了网友和LOLer的热议。

据了解，昨天C组参赛战队为RNG、LNG、JDG、OMG和YM，最后JDG战队四场全胜，小组第一晋级淘汰赛，而LNG、RNG、OMG战绩同为2-2（2胜2负），最终晋级战队为RNG，在今天凌晨官方也解释了原因。以下为官方对C组比赛出线情况的具体解释：

1. 在2019《英雄联盟》德玛西亚杯赛12月21日苏州C组的小组赛中，C组小组赛积分分别为：JDG（4-0），RNG（2-2），LNG（2-2），OMG（2-2），YM（0-4）；

2. 其中RNG、LNG、OMG三队小组赛战绩均为2-2，且三队之间相互对战记录均为1-1，1-1，1-1。根据德杯规则，将比较这三支队伍的所有获胜场次平均用时；

3. 根据计算，LNG所有获胜场次平均时长为28分00秒，RNG为30分26秒，OMG为30分51秒（以客户端结算界面为准）。三个队伍中LNG的平均用时最短，因此以LNG的平均用时为标准，OMG的平均用时与LNG相差171秒，RNG的平均用时与LNG相差146秒；

4. 根据规则，OMG与LNG平均用时相差多于150秒，且RNG与LNG相差少于150秒。因此OMG排名在LNG、RNG之后，且无需进行任何形式的加赛；

5. 根据规则，同分队伍中仅RNG与LNG平均用时相差少于150秒，根据下文规则，该情况下两队根据两队同分的情况进行排名，即直接根据胜负关系决定排名。

因此，在这三队的同分情况中，排名为：RNG第一，LNG第二，OMG第三。

C组的小组赛整体排名为：JDG第一，RNG第二，LNG第三，OMG第四，YM第五。

官方解释公告发出后，LNGaming表示，得知LNG胜场时长最短，顺位第一仍被淘汰后，我们立即与裁判进行了沟通。据规则，三队中，胜场时长比最短的队伍长150秒以上则直接淘汰，反之判定胜负关系。LNG时长仅比RNG短146秒，4秒之差故遗憾淘汰。我们尊重并服从规则，也会在未来的训练管理中更加严格的要求自己。只有自身够强，才能无所畏惧。   

对于4秒之差LNG战队遗憾淘汰，你有什么看法？

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关键词：英雄联盟LOL游戏

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