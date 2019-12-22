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VIPKID获客成本高达1万元？创始人米雯娟：平均4000

2019/12/22 14:19:02来源：新浪科技作者：张俊责编：沧海评论：

新浪科技讯12月22日午间消息，在今日的极客公园创新大会十周年上，VIPKID创始人、CEO米雯娟参加“鹏友说”对话环节。

对于近期众多教育机构出现裁员、倒闭等问题，米雯娟表示，VIPKID今年也“被破产”了好几次，“家长群里各种传闻，朋友也来安慰我创业不易，让我哭笑不得。”

她坦承今年确实很多线下教育机构出了状况，线上教育机构也有，但不多。她认为今年会是在线教育行业发展的分水岭，高速发展之后，会挤出水分，优秀的企业将迎来更多的成长空间。

米雯娟也对VIPKID此前面临的传闻进行了回应。比如有媒体报道，VIPKID的每个获客成本高达8000-10000元，也有媒体报道VIPKID进行了裁员。

她表示，8000-10000元的单个获客成本是短期和个别现象，比如一些测试渠道、营销宣传上加大投入等因素。目前VIPKID的单个获客成本平均为4000元。她解释称，企业在规模化成长阶段，需要加大在品牌营销、技术研发、课程内容版权合作等方面的投入。有了规模之后，口碑传播会越来越重要，现在VIPKID有六七成的新用户是老用户推荐而来。

米雯娟还谈起了创业中的痛苦和成长，疑似间接对裁员传闻进行回应。她认为，企业发展到一定阶段，很多员工会跟不上企业的发展速度，要不要调整是个纠结的问题。“虽然痛苦，但改变是必然的，否则组织会出现低效。这是一个浴火重生的过程。”她说。

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关键词：VIPKID

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