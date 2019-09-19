报道称腾讯将向VIPKID再投1.5亿美元，双方暂无回应

9月19日下消息，据道琼斯报道，腾讯将向VIPKID投资1.5亿美元，此轮投资后，VIPKID估值为45亿美元。36氪报道称，该投资金额和估值均获得确认。对此消息，新浪科技向腾讯与VIPKID方面求证，均暂无回应。

今年4月，曾有消息称VIPKid的新一轮融资已获得腾讯的初步投资意向。有知情人士当时称，腾讯基本确定领投VIPKid的这一轮融资，计划投资1亿美元以上。不过8月底，路透社援引两位知情人士的消息称，腾讯已经搁置了对在线少儿英语教育公司VIPKid投资约1.5亿美元的计划。

当时一位知情人士表示，搁置投资计划主要是因为有关部门针对在线教育平台出台了一些新规，要求教师必须持有有效的教学资格，而平台也必须公布一些特定信息，如外籍教师证书和工作经历等。该知情人士还称，ViKid最初希望融资5亿美元，但后来将目标下调至1.5亿美元以上。

不过对上述消息，VIPKID予以否认，而腾讯未做回应。

2018年6月21日，VIPKID确认完成5亿美金的D+轮融资，腾讯与全球知名投资管理机构Coatue、红杉资本中国基金、云锋基金等共同领投。对腾讯来说，非常重视在线教育领域投资。根据当时披露的消息，腾讯和VIPKID围绕内容、大数据、云服务、人工智能等领域，已经展开了深入合作，双方合作范围还将从底层进一步扩展到应用层面。