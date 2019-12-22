那个威胁苹果要“黑”数亿部iPhone的黑客认罪了，被判300小时无偿劳动等处罚

IT之家12月22日消息 据ZDnet消息，22岁的Kerem Albayrak因勒索苹果公司于21日在伦敦认罪，被判两年缓期徒刑、300小时的无偿劳动及六个月的电子宵禁。

报道中称，根据英国国家犯罪局（NCA）公开的资料显示，2017年3月12日，Kerem Albayrak向苹果的安全团队发了一封邮件，声称自己已经掌握了许多用户的iCloud账户，并打算将这些账户在网上销售；为此他要求苹果支付7.5万美元的加密货币或者1000美元的iTunes礼品卡，否则就卖掉这些账户。一周后，Kerem Albayrak又在YouTube上发布了一段视频，视频显示他可以随意访问他人的iCloud账户。

同年3月21日，Kerem Albayrak再次向苹果公司安全团队发去邮件，这次他改变了自己的需求，要求苹果公司支付10万美元，否则他将黑掉2.5亿个iCloud账户，并重置其所属的iPhone等设备。

面对勒索，苹果公司拒绝妥协，并从一开始就向有关部门报警，2017年3月28日，Kerem Albayrak被英国警方抓获。NCA表示没有任何证据证明他曾经“黑”过苹果公司的iCloud设备。

时隔两年，2019年12月21日，Kerem Albayrak认罪并被判刑。