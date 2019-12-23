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最新测试显示：苹果AirPods Pro大大改善了蓝牙延迟

2019/12/23 6:49:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月23日消息 与之前的AirPods相比，AirPods Pro提供了显着的改进，例如噪音消除和透明模式。另一个改进是改进了延迟，音乐家和软件开发人员Stephen Coyle在他的新博客文章探讨了这个改进。

Coyle指出，延迟对于视频播放而言不是问题。这是因为视频播放可能会稍有延迟，以确保音频同步。但延迟对于“无法预测的”声音来说是个问题。这包括用户启动的声音，游戏中的声音效果等。

为了测量延迟，Coyle有两种不同的测试：

Coyle使用两个软件来播放要测量的音频，首先是默认的iOS键盘。其次，Coyle开发了一款名为Tapt的游戏。这是一个很好的基准，因为Coyle在编写游戏时特别需要低音频延迟，并且Coyle熟悉其技术基础。

他的游戏与iOS键盘之间的区别在于，前者可以启动并持续保持“音频”，而后者则不能。借助他的应用和键盘，Coyle得到了一系列声音：

对于设备和软件的每种组合，Coyle都使用设置为90 bpm的节拍器连续触发10种声音，以保持一致。对于键盘，由于上述原因，Coyle放弃了第一次敲击。最后，将这19个测量值平均可以得出延迟时间数值。

结果如何呢？使用苹果的W1芯片的第一代AirPods测量的延迟为274毫秒。第二代AirPods于今年早些时候发布，由苹果最新的H1芯片提供支持，将延迟时间降至178毫秒，使用相同H1芯片的AirPods Pro则为144毫秒。

Coyle称，“在感知上的差异使AirPods Pro变得非常接近无延迟。”值得注意的是，尽管第二代AirPods和AirPods Pro之间使用相同的H1芯片进，但苹果公司似乎已经找到了新的方法来改善AirPods Pro的延迟。

在AirPods之外，Beats Studio 3的延迟时间刚好超过250毫秒，其次是索尼WH-CH700N，延迟时间不到250毫秒。

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关键词：AirPods Pro

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