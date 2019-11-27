日经：苹果要求立讯精密将AirPods Pro月产量提高到200万只

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IT之家11月27日消息 据日经新闻报道，苹果要求立讯精密将AirPods Pro月产量提高到200万只。
据此前报道，熟悉苹果公司生产计划的人士称，苹果热门无线耳机AirPods今年的出货量预计将增长一倍至6000万副，这在一定程度上得益于更昂贵的AirPods Pro需求“远超预期”。
苹果发布的第四财季财报显示，可穿戴产品、配件和其他产品的营收飙升54%，达65亿美元，苹果还专门提到，AirPods这个季度的营收创下了新高。
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