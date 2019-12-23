腾讯栏目发文为《庆余年》预点播辩护，因标题、观点严重失当道歉

12月23日消息，近日《庆余年》50元预点播事件引发争议，腾讯视频和爱奇艺成为众矢之的。上周五，腾讯新闻旗下栏目《新闻哥》发文称，《中国人不配拥有精神生活！不配！》，文中称“好内容怎么就不能收费了？内容创作的人就活该穷死吗？”“《庆余年》vvip这事，嫌50块钱太贵是假，1分钱都不想花是真。”此外文中还有更激烈的言论。

今日凌晨，腾讯《新闻哥》发布声明，郑重道歉，称团队全员将深刻反省、以此为戒，不辜负大家的期望。

《新闻哥》称该文无论是标题，还是观点、措辞，均严重失当，已认识到错误并已删除文章。同时该文不代表腾讯在《庆余年》视频会员事件中的态度。此前，腾讯视频团队已经对此进行了反思和说明。

《新闻哥》宣布即日起撤换公众号当值负责人，并对本文相关编辑进行停职处理。同时优化完善公众号的编审流程，确保此类事件不再发生。

以下是声明全文：

我们错了，很抱歉！

近日，我们发布了一篇以“国人精神生活”为标题的严重失当文章。对此，我们作如下说明并郑重道歉：

1、该文无论是标题，还是观点、措辞，均严重失当，我们认识到错误并已删除文章。在此，我们向大家道歉！

2、该文不代表腾讯在《庆余年》视频会员事件中的态度。此前，腾讯视频团队已经对此进行了反思和说明。

“新闻哥”团队已经启动全面自查自纠，并自罚如下：

1、即日起撤换公众号当值负责人，并对本文相关编辑进行停职处理。

2、优化完善公众号的编审流程，确保此类事件不再发生。

“新闻哥”团队全员将深刻反省、以此为戒，不辜负大家的期望。请大家相信我们，我们再次深深致歉！