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《荒野大镖客：救赎2》发售一周即降价，登顶Steam销量榜

2019/12/23 7:49:32来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月23日消息 近日，Steam游戏平台《荒野大镖客：救赎2（Red Dead Redemption 2）》迎来第一次降价。普通版售价249元，目前价格为199元；特别版售价329元，目前价格为247元；终极版售价399元，目前价格为299元。受促销影响，《荒野大镖客：救赎2》夺得本周的Steam销量冠军。

01.《荒野大镖客：救赎2》

02.《光环：士官长合集》

03.《只狼：影逝二度》

04.《星球大战绝地：陨落的武士团》

05.《GTFO》

06.《GTA5》

07.《怪物猎人：世界》

08.《PUBG》

09. Valve Index VR套件

10.《荒野大镖客：救赎2》

因多区域服务器影响，Top 10 榜单中有两个《荒野大镖客：救赎2》。

据了解，《荒野大镖客：救赎2》的PC版本借助全新图形和技术改进以增强沉浸感，并充分利用了电脑强大的性能，使这个庞大、丰富而细致的世界的每个角落都栩栩如生。包括更广的渲染距离；为改良的昼夜照明而提供的更高质量的全局照明和环境光遮蔽；改良的反射和所有距离提供更深、更高分辨率的阴影；细分曲面处理树木纹理并改善草地和毛皮纹理，使所有植物和动物都更加逼真。

此外，《荒野大镖客：救赎2》PC版本也囊括了额外的故事模式内容，包括悬赏任务、帮派藏身处、武器及更多；还可免费享受在Red Dead在线模式中与众多玩家共享逼真世界。点此了解更多

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关键词：荒野大镖客Steam

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