携号转网+5G商用，三大运营商的运营数据都还好吗

12月23日消息，10月31日国内三大运营商共同商用5G套餐，11月10日至26日携号转网26省试运行，11月27日，携号转网服务正式开启。携号转网叠加5G商用首月，三大运营商的运营数据都还好吗？

日前，三大运营商先后公布了2019年11月份运营数据，中国移动毫无意外地继续领跑，移动用户净增295.5万户，累计达到9.46545亿户；4G用户净增396.7万户，达到7.53029亿户；有线宽带用户净增69.4万，达到1.8765亿户。

中国电信继续维稳，移动用户净增186万户，累计达到3.3439亿户；4G用户净增193万户，达到2.8亿户；有线宽带用户数净增50万户，达到1.5375亿。

中国联通则有些“一言难尽”，继10月份移动用户净减261万户后，本月再次净减85.6万户，累计达到3.21263亿户；4G用户净增182.7万户，达到2.54亿户；固网宽带用户净减10万户，达到8445.3万户。移动用户尴尬地“两连降”，固网宽带用户的缩减更是雪上加霜。唯一值得欣慰的是，相对10月份，11月移动用户的降幅已经大为收窄。

携号转网首月究竟谁是最大赢家？

11月底，工信部透露的数据显示，截至11月26日，中国电信、中国移动、中国联通转出的用户数占全部转出用户数的比例分别是16.3%、57.6%和26.1%，转入的占比是49.3%、28.1%和22.6%，中国电信成为携号转网的最大受益者。

对于这份数据，中国移动给出不同意见：该数据是将每一家运营商的携出用户数除以三家运营商总的携出用户数得到的百分比，因为中国移动的用户量相对更大，就全国来看大概占到市场份额的60%多，即便按照57.6%的比例看，也并没有达到移动的市场份额，中国移动的携出比例并不高。

另一份统计数据则显示，11月10日-26日26个省携号转网试运营期间，中国移动携入用户数36413户，净携入用户数6248户，为三家运营商最高；携出率为0.003%，为三家运营商最低值。

数据显示，携号转网前期五省试点（自2010年以来），全行业累计携转用户占总用户比例仅为1.8%；近期26省试运行（11月10日至26日），全行业累计携转用户仅7.2万；在此期间，运营商携号转网流程越来越规范，用户看待携号转网也越来越理性。

全行业累计携转用户不足十万，尚不足以对运营数据造成影响。然而，无论数据怎么分析，以什么为标准，中国联通都是携号转网初期最大的“吃亏者”。从行业调研来看，用户携出原因在资费趋同的情况下，更关注网络质量和服务水平。在此背景下，中国联通是否应该反思在自己网络建设方面的疏忽，回归服务的本质？

5G商用之初用户仍是争夺焦点

10月31日，三大运营商同步发售5G商用套餐，由此拉开5G用户争夺战。中国工程院院士邬贺铨日前表示，预计5G用户数量年底有可能突破1000万。在11月份的运营数据中，三大运营商并没有公开自己的5G用户数，但基于此前公开的5G投入规模和建站数量，基本可以猜出分布概况。

“财大气粗”的中国移动今年投资5G的金额高达240亿元，而中国电信和中国联通分别是90亿元和80亿元，与之不可同日而语。中国移动方面日前表示，其在年底前建设超过5万个5G基站、为超过50个城市提供5G商用服务的目标已基本实现。

中国电信的移动用户数在今年7月正式超过中国联通后，便坐稳“亚军”宝座，在不同维度统计的携转数据中均表现不俗。公开数据显示，中国电信今年的目标是建设4万个5G基站，覆盖50余座城市。

中国联通今年的目标同样是建设5万个5G基站，并在9月份与中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》，明确5G网络共建共享采用接入网共享方式，核心网各自建设，5G频率资源共享。

在5G赋能行业暂未取得规模收益的阶段，移动用户仍然是三大运营商争夺的焦点。可以想见，本月和即将到来的2020年，随着5G终端价格直线走低，三大运营商又将在用户市场掀起一场鏖战。

家庭宽带市场地位日益凸显

从11月份的运营数据来看，三大运营商的家庭宽带用户增长都没能取得很好的成绩：中国移动净增长69.4万，虽然排名仍然领先，但对比之前几个月200万-400万的增幅大为收窄；中国电信净增长50万，仍然是“稳”字当头；中国联通净减少10万，家宽市场份额占比继续下降，多少有些让人唏嘘。

不得不说，携号转网确实牵扯了运营商的大部分精力，而5G建设的阶段性成果也到了年底验收的关键期，运营商对家庭宽带市场似乎有些无暇顾及。

另一方面，在“抢耕”固网宽带市场多年以后，三大运营商不再向用户提供“免费午餐”，10月初开征100元的宽带初装费。这一调整带来的影响在10月份的运营数据中已经有所体现，11月份影响范围继续扩大。

为了中和征收宽带初装费带来的负面影响，同时提升家庭宽带的用户体验，三大运营商都在积极推进千兆宽带和智能组网服务。随着智慧家庭概念的提出，家庭宽带市场的地位不降反升，三大运营商同时面临的问题是如何稳固自己的市场地位，并从中获取价值。

中国移动将H（家庭市场）和C（移动市场）、B（政企市场）、N（新兴市场）一同定义为全向发力的“四轮”，致力于让亿万家庭“畅美智慧安居新生活”；中国电信也依托坚实的网络基础，实现了多个省市千兆光宽入户，并助力上海打响“双千兆宽带城市”品牌；中国联通相对弱势，但是也在“全力奔跑”，推出千兆智慧宽带业务，争取呈现极速网络、极优产品和极致服务。

提速降费、市场饱和、4G流量红利逐步消退，运营商市场今年一度有些消极沉闷，但在接近年尾之际，携号转网搅动了这一池平静，5G带来新的突破点和生态合作机会，智慧家庭、工业互联网都在计划之内。未来可期，运营商仍大有可为。