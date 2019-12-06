工信部发出紧急预警：利用“携号转网”诈骗已上线

12月6日消息，工信部昨日发出紧急预警，全国“携号转网”日前正式启动，这为用户持有原手机号码自由选择运营商提供了便利，不过也有不法分子利用“携号转网”刚刚启动、有人还不太清楚规则的空子，“钻研”新的电信网络诈骗套路。想办理“携号转网”的小伙伴们，请务必提高警惕！

场景1：无需满足携转条件，也能“携号转网”？

A某接到一通自称是某运营商客服的电话，称现在无需满足携转条件，也可为其办理“携号转网”业务，只需要支付少量手续费即可跳过携转资格审核。随后该“运营商”发来短信链接，A某通过对方发来的短信进入网站输入个人身份信息、银行卡账号密码信息后，钱财被骗走。

场景2：“携号转网”完成后，收不到验证码了？

B某收到陌生短信声称完成“携号转网”后，运营商短信通道变更可能导致收不到银行卡、微信、支付宝等短信验证码，需及时登录附带链接的网址进行信息完善。B某进入网站输入身份证、银行卡号及密码、手机号码等个人信息，银行卡短时间被盗刷。

场景3：“携号转网”完成后，充不了值了？

C某在上网时看到一条信息：“携号转网”后只能通过掌上营业厅和地面营业厅充值，不能使用支付宝和微信支付了。他便跟帖留言追问解决办法，对方私信称可以通过完善信息解决，事主点击对方的网站链接输入个人身份证、银行卡信息后，钱财被骗走。

通过以上案例可以看出，骗子通过电话或短信方式联系受害人，利用受害人不清楚“携号转网”具体规则，以转网可能带来诸多风险为借口引导受害人点击虚假链接。一旦受害人相信骗子的话，点击链接进入其搭建的虚假网站，骗子就会进一步诱导受害人提供身份证、银行卡账户等个人信息，并通过盗刷银行卡等方式实施诈骗。

工信部提醒，平时收到此类信息时，请保持高度警惕，不要轻易点击不明链接，更不能随意透露个人身份信息、银行卡账号和密码等信息。如对“携号转网”有疑问，及时致电运营商官方客服或到营业厅进行咨询，谨防上当受骗。