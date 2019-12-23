全画幅无反市场竞争激烈，索尼已击败佳能占领榜首

在手机摄像头向着一亿像素的高歌猛进的时候，相机领域在发生着激烈的竞争。佳能的全画幅无反市场正在被挑战。

据日本提供相机零售分析服务的机构BCN（株式会社）提供的数据，索尼在2019年的全画幅相机销量超过其他任何厂商，当然包括佳能的市场份额。

2018年，索尼宣布，将在三年内向其图像传感器业务投资约90亿美元，以主导数码摄影市场。当时，该公司首席执行官吉田健一郎(KenichiroYoshida)表示，公司的目标是到2021年成为全球最大的相机品牌，而这项投资似乎正在得到回报。

尽管尽了最大的努力，佳能EOS R和尼康Z7根本无法跟上索尼Alpha相机的惊人销量。根据BCN公布的数据，索尼的市场份额已从去年的31.6%跃升至38%，其次，佳能的销售额从去年的37.8%降至36%。

然而有趣的是，在“三巨头”之间，全画幅相机只是难题的一个很小的部分（尽管是最赚钱的）。根据BCN的调查，全画幅仅占销售额的10.4%（无镜占6.4%，数码单反占4%）；APS-C相机占89.6%（无反光镜占55.7%，单反相机占33.9%）。

佳能不再是全画幅成像之王这一事实仍然是一个非常重要的里程碑。

无可否认，全画幅无反市场正在趋向饱和，虽然除了索尼、佳能和尼康之外，还有松下(Panasonic)也可作为备选，不过索尼的业务时间是最长，其他公司仅在去年才进军全画幅无反。