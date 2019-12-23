产业链：苹果明年发4款5G版iPhone，最贵售价或超13000元

12月23日消息，产业链指出，苹果将改变iPhone的发布周期。在上半年发布两款新iPhone，下半年发布另外两款。调整产品方向的周期变短是为了快速响应市场反馈。

据上游供应链表示，苹果已经做好了推出5G版iPhone的准备，一共是四款型号，预计总备货量将达到1.2亿台。

产业链消息人士透露，明年将会出现5G手机的换机潮，为了把握这个机会，苹果不甘落后，因此规划了4款机型。而明年或许也将掀起继iPhone 6之后，iPhone家族最大的一次换机潮。

最新的消息中还提到，苹果规划的四款新iPhone中，都将使用高通基带，型号预计是X55，支持SA和NSA双模。不过相比华为来说，高通目前还没有把5G基带整合进处理器中。

由于使用了最新的基带，苹果的新iPhone将摆脱信号问题，同时新机的天线数量也将大大提高，对净空区的要求也会降低。苹果将会为新的iPhone搭载三条LCP，并且支持毫米波高频频段，网速方面也会因此得到显著提升。

至于大家关心的售价，产业链在最新消息中提到，虽然加入了对5G网络的支持，但苹果也在极力的控制新机的售价。结果就是，新机相比2019款售价不会贵很多，不过最贵的仍然要超过13000元。

作为对比，目前iPhone 11 Pro Max的售价，最贵的为12699元。由于价格过贵，导致其销量并没有iPhone 11那么火爆。之前还有消息称，苹果对这个系列进行了砍单，就是因为销售的速度太慢，用户人群太有限。

除此之外，有分析机构也表示，苹果明年发布的四款新机，将包含5.4英寸的iPhone，两部6.1英寸的iPhone和一款6.7英寸的iPhone，其中两个高端型号(一个6.1英寸，一个6.7英寸)包括毫米波支持，三摄像头系统和3D镜头，更低端的型号(一个6.1英寸，一个5.4英寸)将仅支持速度更慢的Sub-6GHz 5G标准，双摄像头，也没有3D镜头。

相比Sub-6GHz，毫米波5G技术的带宽更大，理论速度更快。但因其覆盖范围较小，目前的网络条件下，可能仅限于主要城市和人口密集的城市地区，而农村和郊区的5G网络将使用速度较慢的Sub-6GHz技术。

除了上述四款新机外，苹果明年可能还会有入门的iPhone SE2要发布，时间是2020年3月份左右。分析师郭明錤曾指出，iPhone SE2的外观设计与大部分的硬件规格和iPhone 8非常相似，比如配备了4.7英寸屏幕，提供64GB和128GB两个存储版本，有深空灰、白色和红色可选，移除了3D Touch模块，同时参数还进行了一定的升级，搭载A13处理器和3GB内存。

即将到来的iPhone SE2有望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择，毕竟配置更高，售价也相对便宜，预计价格在3000元以内。