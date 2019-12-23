曝滴滴称月收入30亿元且不用给司机交社保，官方暂未回应

12月23日消息，今日“某滴对投资人的陈述”的段子出现在社交平台上。段子内容显示，滴滴现有的资金储备情况。具体为，现阶段滴滴每天的订单量保守数据为3000万，按照每单13元计算，日流水能达到3.9亿，月收入达到30.159亿。此外，滴滴长期的存量资金为3.9亿X 7天=27.3亿，在加上这笔资金所产生的利息收入，每月可产生利息收入达到接近3千万。

另外根据每月30万的诉讼，按照50%诉讼需要扣200元计算，滴滴每月可从投诉中得到6000万元。而根据乘客付出的80%拼车里程，粗略估计每月有9000万的收入。

同时该段子还表示，滴滴的收入来源还有很多，广告、流量分成、车险等，但这些都抵不上滴滴通过司机直接赚取的收益。“说个不好听的话，现在司机就是我们的打工仔，还不需要交纳社保，没有任何风险，司机不听我们的，我们就给点甜头，司机保证跑得飞叉叉的。老司机比较精明，咱们就不停地招新司机，新司机啥也不知道，就可以让他们为我们卖命。”内容只要我们宣传月薪一万不是梦，不停地打广告，新司机就会不断地加入进来。”

最后该段子调侃道，“世界上有哪个公司有上千万人为它打工而且不用交社保？某滴独此一家。”并呼吁投资人再不投资滴滴就没机会了。

截止记者发稿前，滴滴尚未回应此内容作出回应。

以下为具体内容：

某滴对投资者是这么讲的：

1、1我们每天的订单量保守数据是3000万，按照每单13元计算，则有3.9亿流水，我们抽成及管理费为27%，每天收入有1.053亿，每月收入达到30.159亿；

2另外，我们每周二结算，也就是说，我们长期的存量资金有3.9亿X7天=27.3亿，这笔资金可产生利息收入每月可产生利息收入达到接近3千万（只计算的活期）；

3、另外，只要有乘客投诉，我们就可以扣司机的钱，100元到500元不等，我们统计了下，每天的投诉达到上万件，每个月则有30万次投诉，按照50%投诉需要扣200元计算，我们每个月可以从投诉中得到6000万元：

4、拼车、溢价，乘客付的溢价，司机是不清楚的，平台可完全得到；拼车，客付出的80%的里程，但司机仍然只按照路程和时间来计算，这一块平台也可赚到，第4项只能粗略估计，大概每天有300万的收入，每月有9000万的纯收入。

我们收入项当然还有很多、广告、流量分成、车险等，但这些都抵不上我们通过司机直接赚取的收益。

说个不好听的话，现在司机就是我们的打工仔，还不需要交纳社保，没有任何风险，司机不听我们的，我们就给点甜头，司机保证跑得飞叉叉的。老司机比较精明，咱们就不停地招新司机，新司机啥也不知道，就可以让他们为我们卖命，只要我们宣传月薪一万不是梦，不停地打广告，新司机就会不断地加入进来。

所以，尊敬的投资人，我们已经向你们讲得很清楚了，如果还不投资进来，以后就没机会了！！！你想想，世界上有哪个公司有上千万人为它打工而且不用交社保？某滴独此一家！！！