进击中的特斯拉：一年三发新车，中国超级工厂正式投产

北京时间12月23日消息，对于特斯拉公司来说，即将过去的2019年是快节奏的一年。这一年，特斯拉发布了三款新车(包括全地形越野车)，上海超级工厂投产，公司业绩和股价经历了大幅摇摆。

三款新车

今年3月，特斯拉发布了Model Y。这款汽车几乎可以说是Model 3轿车的SUV跨界版本，没有拉风的鹰翼门，没有任何令人惊讶的新功能，就像是有了“小肚子”的Model 3。

然而，到了今年年底，特斯拉推出的电动皮卡Cybertruck震惊了世界，即便是铁杆特斯拉粉丝也不例外。

就在特斯拉发布Cybertruck几个月前，该公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)已反复表示，Cybertruck看起来不会像一辆常规皮卡。“它会看起来很科幻，不是大家想象的样子。”他称。

▲特斯拉Cybertruck

即便马斯克已经给外界打了预防针，但是当Cybertruck亮相时，它依旧让人大吃一惊。Cybertruck外观坚固，棱角分明，俨然一辆装甲车。用了不到一周时间，它的预订量已经达到25万辆。

在发布会的结尾，特斯拉还展示了一辆纯电动全地形越野车(ATV)，以配合Cybertruck的使用。它们都将在2021年底上市。

这一年，特斯拉也终于兑现了承诺，推出了期待已久的3.5万美元版Model 3。特斯拉早在2013年就承诺推出这款汽车，并在2016年发布Model 3重申了这一承诺。Model 3的生产从2017年年底开始，但是特斯拉在很长时间内只接受电池容量更大、功能更丰富的高价版车型的的预订。

直到今年3月，特斯拉终于开始接受3.5万美元版Model 3的预订。但是好景不长，不到3个月后，特斯拉将Model 3的售价提高了400美元。目前，特斯拉网站上最便宜的Model 3售价为3.999万美元。

上海超级工厂投产

今年伊始，特斯拉上海超级工厂正式破土动工。10月，特斯拉在发布第三季度财报时称，上海超级工厂的建设提前完成，用时10个月，已经开始汽车试产，并为年底的量产作准备。

10月17日，特斯拉上海超级工厂的建设施工迎来重要节点——为该工厂生产运营供应电能的220千伏电力配套项目首条线路正式送电，标志整个特斯拉超级工厂项目进入投产前的冲刺阶段。此次特斯拉电力配套项目从正式申请到完成送电仅用时168个工作日，创下了上海同等规模电力配套项目的最快接电速度。

▲马斯克在上海工厂动工仪式上

接着在10月25日，特斯拉宣布国产版Model 3正式开放预订，官方起售价为35.58万元，将在明年1月25日前交付给客户。

特斯拉全球副总裁陶琳在10月底透露，特斯拉上海超级工厂已经具备生产能力，现在正在等待相关审批流程，流程结束后马上可以正式生产和销售。第一期的预计周产量将达到3000辆。11月，特斯拉正式获得了中国工信部量产许可。

同样在11月，特斯拉宣布计划在柏林建造4号超级工厂，预计生产电池、传动系统以及整车。几天后，就在特斯拉发布Cybertruck的同一天，该公司宣布中国工厂已经开始生产汽车。

先亏损，再盈利

这一年，特斯拉的公司业绩经历了一次过山车。第一季度，特斯拉亏损了7.02亿美元，营收环比下降37%，创下了公司史上最大环比跌幅。特斯拉营收的环比大幅下滑一定程度上源于特斯拉在去年第四季度交付了大量汽车，因为顾客们都想充分利用特斯拉的税收减免。

但是到了第三季度，特斯拉扭亏为盈，赚了3.42亿美元。特斯拉在该季度的营收与分析师的预期基本一致，但是在成本管控上做得更好。

分析师预计，今年最后一个季度，特斯拉仍会盈利，但是整个2019年还是会亏损，等到明年才会实现全年盈利。

与此同时，在经历了年中的大跌后，特斯拉股价如今已经突破了400美元，市值达到730亿美元，越来越接近马斯克此前所公布的420美元私有化价格。自特斯拉在10月23日公布了意外盈利的财报以来，该公司股价已飙升了54%以上。

竞争、挑战

目前为止，特斯拉可以说主导了美国电动汽车市场，尤其是豪华电动汽车。即便是奥迪、捷豹等其他汽车制造商也推出了新款电动汽车，但是他们尚未打破特斯拉的主导地位。

但是在今年，更多对手开始角逐电动汽车市场。2月，沃尔沃高端电动汽车品牌Polestar发布了Polestar 2车型。不论从大小还是价格上看，它似乎都是特斯拉Model 3的最大竞争对手。虽然Polestar 2在中国生产，但是设计中无不体现着沃尔沃的斯堪的纳维亚根源。

到了11月，福特汽车推出了目前为止或许最能称得上特斯拉直接对手的车型：野马Mach-E。11月17日，就在特斯拉将要发布Cybertruck 4天前，福特推出了这款车型，就连发布会地点都和Cybertruck一样：洛杉矶附近的一个小型飞机场。马斯克的航天公司SpaceX和特斯拉设计工作室就在洛杉矶。

野马Mach-E的直接目标不是Cybertruck，而是Model Y。两款车型拥有相同的尺寸、大体一致的售价和类似的性能。福特在野马Mach-E上采用的激进设计让特斯拉的造型显得有些无聊。

▲福特野马Mach-E

福特还拥有远多于特斯拉的经销商和服务中心，这是一大卖点。但是首先，福特需要培训所有员工，让他们知道怎么销售电动汽车并提供服务。福特还将在美国推出最大的电动汽车充电网络，以对抗特斯拉。

特斯拉的另外一个麻烦是，联邦税收抵免额度快要用光了。美国联邦政府为消费者购买电动汽车提供了7500美元的所得税抵免，但是仅限于一家汽车制造商的前20万辆汽车。特斯拉在2018年第四季度就完成了这部分汽车的销售，所以从2019年的第一天起，特斯拉买家的税收抵免已经减半至3750美元。这些税收抵免还会进一步削减，直到2020年彻底消失。特斯拉的回应是，从2019年开始将所有汽车的售价降低2000美元。

2020年会有自动驾驶出租车吗？

时间马上来到2020年，新的一年特斯拉有哪些值得期待的？

其中一个就是自动驾驶出租车，这是马斯克承诺过的。在今年4月份举行的自动驾驶投资者日活动上，他满怀信心地表示，特斯拉汽车将能够在车主忙于工作时完成自动驾驶订单。届时，特斯拉将从车费中抽成。这项服务将为特斯拉车主带来每年3万美元的收入。

不过，马斯克也承认，在明年实现这项服务可能有些乐观。

“外界唯一合理的批评就是我有时不太按时兑现承诺，”马斯克说，“但我最终还是兑现了，特斯拉团队做到了。”