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雷蛇轴体历史官方盘点，2014年推出第一代绿轴

2019/12/23 14:52:05来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月23日消息 今天，雷蛇官方盘点了自家的机械键盘轴体的发展历史。最早在2010年，雷蛇将办公用的机械轴根据玩家的使用习惯进行改良，并引入游戏键盘中。2014年雷蛇推出完全为玩家打造的轴体—雷蛇机械轴体。

Razer绿轴

据介绍，雷蛇绿轴是2014年第一代推出的游戏机械轴，触发压力50G，触发点1.9mm，拥有段落感和清脆按键声，现在的Razer绿轴拥有高达约8,000 万次的按键敲击寿命。

Razer橙轴

2014年，雷蛇推出了橙轴，拥有按键的段落感，进一步减少按键声，触发压力45G，触发点1.9mm，拥有轻微段落感和较安静按键声。

Razer黄轴

在2017年推出的黄轴拥有更短的键程，使玩家以更快的速度多次敲击按键。触发压力45G，触发点1.2mm，拥有直上直下的线性手感与安静的按键声。

2018年底，雷蛇推出独自研发的新一代轴体——雷蛇光轴。

Razer段落光轴

段落光轴有雷蛇绿轴的段落反馈，还拥有闪电触发的特性，触发压力45G，触发点1.5mm。

Razer线性光轴

线性光轴比起段落光轴，触发的压力更小，真正的做到按下即触发，体验光速级的执行速度，触发压力40G，触发点1.0mm。

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关键词：雷蛇轴体

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