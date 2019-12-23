全球首款！官方暗示华为P40/Pro将配备石墨烯电池

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IT之家12月23日消息 华为法国官方推特发文称，华为将会是第一个发布配备石墨烯电池的高端智能手机制造商，石墨烯电池将带来更持久的续航及更快的充电速度。华为法国转发的文章内容则是华为P40/Pro的爆料新闻，其中写道华为P40/Pro将会搭载石墨烯电池。
根据之前的爆料信息，消息人士透露华为P40 Pro将使用石墨烯电池技术，在电池体积不变的情况下大大提高续航能力，还能增加充电速度。消息人士还表示，华为P40 Pro内置5500mAh电池，支持50W快充。
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