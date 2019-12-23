内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

全球首款！官方暗示华为P40/Pro将配备石墨烯电池

2019/12/23 15:53:34来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月23日消息 华为法国官方推特发文称，华为将会是第一个发布配备石墨烯电池的高端智能手机制造商，石墨烯电池将带来更持久的续航及更快的充电速度。华为法国转发的文章内容则是华为P40/Pro的爆料新闻，其中写道华为P40/Pro将会搭载石墨烯电池。

根据之前的爆料信息，消息人士透露华为P40 Pro将使用石墨烯电池技术，在电池体积不变的情况下大大提高续航能力，还能增加充电速度。消息人士还表示，华为P40 Pro内置5500mAh电池，支持50W快充。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为P40华为P40 Pro石墨烯

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有