微信7.0.9正式版上手体验：朋友圈表情包斗图，视频可发时长最多30秒，权限可仅聊天

IT之家12月23日消息 今天腾讯微信团队正式发布了微信7.0.9 iOS版更新，在该版本中，微信带来了大量的功能界面优化和调整，包括新增聊天消息引用，全新的朋友权限独立设置，朋友圈视频延长至最多30秒，朋友圈自定义表情评论，扫一扫识物，微信小程序搜索框，微信多帐号切换等功能，还优化了好友验证、公众号文章转发、角标等功能。

下面是微信7.0.9版本上手体验的一些亮点：

朋友权限的单独设置功能

新的朋友权限中可以单独设置开放聊天、朋友圈、微信运动等，还可以仅限聊天功能，另外朋友圈和视频动态权限也可以集中设置，不让他看和不看他。

若选择“仅聊天”，对方看到你的朋友圈和“加入黑名单”效果一样，只显示一条横线。

朋友圈视频时长延至最多30秒

此前微信朋友圈将小视频的长度从10秒延长到了15秒，不过微视用户可以在腾讯微视App中发布视频时直接勾选“同步30秒视频到朋友圈”，将时长30秒的视频分享到微信朋友圈。

微信新版本这次能在朋友圈界面发布时长30秒的短视频。在微信中发朋友圈视频，点击朋友圈右上角的“小相机”，从手机相册中选择想要发的长视频（大于15秒），在裁剪页会出现“用微视发30秒视频”的提示按钮，点击即可跳转到腾讯微视App。

在微视可对视频进行编辑，添加音乐、贴纸或进行裁剪、美化，添加特效等操作后点击“发表并同步朋友圈”，就能把30秒的视频分享到朋友圈了。这个方法非常不错，十分强大。

聊天中支持引用消息

在聊天界面中，微信最新版新增了“引用”功能，长按出右键菜单后可以对发过的聊天记录进行“引用”，并且再次进行描述说明。移动端目前的呈现形式是消息下方的灰色块文本框。文字、图片、小视频、小程序都支持引用。要针对性回复上百条消息的人来说，这个功能实在很贴心，能够针对特定的话题进行回复。

朋友圈可以发表情包斗图了

现在微信朋友圈新增了自定义表情包评论功能，除了在聊天界面中斗图，朋友圈评论也被表情包攻陷了。

扫一扫新增识物

扫一扫中添加了识别物体的新功能，对准现实中的物体即可进行识别，并得出相似的物体名称，并且还会尽可能地给出物品的售价，除了资料描述之外，微信还会更进一步引导用户跳转到小程序去购买商品等。

微信聊天表情包设置隐藏

微信聊天表情包设置按钮被隐藏，用户需要点击“+”后才能到新的界面中查看到设置按钮。



添加好友更友好

在新版本的微信中，【添加朋友】时，申请页面中的【验证申请】从左上角移到了页面居中比较明显的位置，并且改成了【申请添加朋友】，而需要填写的申请朋友验证信息理由等输入框变成了灰色圆角输入框，整体的底色也变成了白色，更加明亮。可以直接单独设置朋友权限。

同时，如果有人添加你为好友且对方账号有异常时，申请文字部分会出现红字提示“对方没有经常联系的朋友，建议先核对对方的身份再通过验证“。如若选择继续添加对方为好友，微信将会默认屏蔽对方朋友圈。

此外，通过界面风格有变化，设置的【朋友圈权限】变成了【朋友权限】。前往验证时，改成了【通过朋友验证】，新增了设置单独朋友权限，不看对方朋友圈和视频动态的选项。

微信双帐号切换变多帐号，界面更加美观

本次微信更新后，微信双账号切换界面也出现了变化微调，可以继续添加微信账号，最多支持5个微信帐号切换。

搜一搜、搜索、小程序界面更美观

相比之前的微信版本，搜一搜界面的标题字体变得更大、更醒目，与此同时还强调了居中显示，并且左边也多了一个搜一搜的红色Logo，更便于用户区分这是搜一搜的界面。并且取消了搜索框左边的放大镜图标。

微信聊天列表首页的【搜索】界面，下面的朋友圈、文章、公众号、小程序、音乐、表情等文字变得更大，更醒目。

在首页下拉的小程序页面，我的小程序、附近的小程序、最常用的小程序等入口在页面更居中间显示，页面上方新增了搜索框显示，搜索功能更加显眼。

微信聊天界面、公众号相关新变化

在最新的微信7.0.9版本中，当把微信公众号的文章分享给好友时，内容卡片的左下角会出现微信公众号的来源，显示公众号的具体明显和图标，便于用户更直接的看到文章的出处。

另外，通过点击微信文章右上角“…“，可对文章进行分享、收藏、刷新、举报等操作。新版本更新后，选择菜单界面增加企业微信、微信读书、邮件等选项。

微信将全面升级64位版

在最新的微信7.0.9安卓版中，微信官方给出了微信7.0.9 for Android 64位测试版本下载链接，据说运行速度更快。另外，微信安卓64位版本不包含32位的库，32位设备存在兼容性问题无法运行。目前微信安卓内测版7.0.10已经在测试中，添加了黑暗模式、聊天引用、扫一扫识物等新功能。

需要指出的是，由于iPhone手机的芯片早已升级到64位版，很早之前微信iOS版均已适配了64位处理器运行。

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