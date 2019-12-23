路透：京东物流初步讨论海外上市，筹资或达100亿美元

北京时间11月23日下午消息，据国外媒体报道，两位知情人士今日称，京东旗下物流部门已与多家银行就潜在的海外IPO（首次公开招股）事宜进行了初步讨论，此次IPO可能融资80亿美元至100亿美元。

知情人士还称，京东物流此次IPO的目标估值是至少达到300亿美元。其中一位知情人士表示，京东物流部门预计在明年第二季度确定IPO承销商，在下半年进行IPO，所筹资金将主要用于仓库扩建和潜在的并购。

知情人士表示，京东物流此次IPO可能在中国香港或纽约进行，尽管时间表和地点尚未敲定，融资规模也可能会发生变化。

京东在2017年将其物流部门剥离为一个独立的实体，然后向第三方公司开放送货和仓储服务。2018年，京东物流融资25亿美元，主要投资者包括高瓴资本、红杉资本中国、招商局集团、腾讯控股和中国人寿等。融资后，京东物流的估值达到约135亿美元。

截至今年9月30日，京东物流运营着650多个仓库，总建筑面积约为1600万平方米。就仓储空间而言，京东物流是中国该领域最大服务商之一。

之前有分析人士称，IPO有助于提高京东物流部门的独立性，从而更好地为第三方提供服务，并与包括阿里巴巴菜鸟网络在内的其他物流公司展开竞争。