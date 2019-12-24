相机成风下的索尼：已尽力生产图像传感器，但还是不够

北京时间12月24日消息，索尼公司正在夜以继日地生产备受欢迎的图像传感器，但是即便24小时连轴转也赶不上卖的。

▲iPhone 11 Pro后置三摄相机

索尼半导体部门主管清水照士(Terushi Shimizu)表示，公司将连续第二年在假日季维持芯片工厂的运营，以试图满足手机相机对于传感器的需求。本财年，索尼在半导体业务上的资本支出将增加一倍以上至2800亿日元(约合26亿美元)，并将在长崎市建造一座新的工厂，2021年4月上线运营。

“根据目前的市场需求判断，即便算上所有这些在扩大产能上的投资，可能还不够，”清水照士在东京总部接受采访时称，“我不得不向客户致歉，因为我们就是没法生产出足够的传感器。”

随着手机制造商把相机配置作为吸引顾客升级的硬指标，三摄手机现在已经很常见。三星电子、华为最新手机的相机分辨率已经超过了4000万像素，能拍摄超广角图像，并配备了深度感测器。苹果公司也在今年加入了这一阵营，推出了三摄iPhone 11 Pro。这就是为什么在智能机市场增长放缓的情况下，索尼图像传感器销量依旧飙升的原因。

“相机已成为智能机品牌的最大特色，每个人都希望他们的社交媒体图片和视频拍得好看，”彭博行业研究分析师Masahiro Wakasugi表示，“索尼很好地抓住了这波需求。”

索尼占半壁江山

索尼在5月份曾表示，按照收入衡量，公司控制了51%的图像传感器市场，目标是在2025财年增至60%。清水照士预计，单是在今年，公司的份额就会增长几个百分点。

半导体现在成为了PlayStation游戏业务之后索尼利润最高的业务。今年10月份，在第二财季半导体部门利润飙升近60%后，索尼将本财年的半导体部门营业利润预期上调38%至2000亿日元。索尼预计，半导体部门营收将增长18%至1.04万亿日元，其中图像传感器占86%。

索尼目前正在研究能够以3D模式看世界的下一代传感器。索尼利用“飞行时间”(TOF)方法，即发送无形的激光脉冲，通过测量返回的时间来创造精细的深度模型。这有助于手机相机更精准地选择虚化的背景，拍摄出更漂亮的照片。TOF还可以用于手游中。

三星和华为已经发布了配备3D传感器的旗舰机型。传闻称，苹果将在2020年在其手机产品线中加入3D相机。

清水照士拒绝就具体客户置评，但表示索尼准备好满足明年大幅增长的需求。“今年是TOF的元年，”他表示，“一旦你开始看到这一技术的有趣应用，它就会促使人们购买新手机。”