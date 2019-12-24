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vivo X30/Pro正式开售：Exynos 980 5G双模，3298元起

2019/12/24 10:03:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月24日消息 今日，vivo X30系列正式开售，全系列配备Exynos 980芯片，支持SA与NSA双模组网，搭载Funtouch OS 10系统，售价3298元起。

配置方面，vivo X30全系列配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA与NSA双模组网，搭载全新的Funtouch OS 10系统，配备GX代光学屏幕指纹方案，vivo超小孔XDR屏，6400万像素主摄+60倍超级变焦，4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge快充。

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vivo X30 Pro还采用了1300万像素潜望式超远摄方案，把135mm焦段的大镜头装进小手机，技术支持60倍超级变焦。

系统软件方面，vivo X30系列还搭载全新的Funtouch OS 10系统。官方表示在全新发布的Funtouch OS 10中，基于系统底层推出了vivo进程守护技术。它可以持续对第三方进程做异常清理，让系统更流畅。在实际应用中，第三方应用卡死率降低80%。

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价格方面，vivo X30 Pro 8GB+128GB版本售价3998元、 8GB+256GB版 4298元。vivo X30 8GB+128GB版售价3298元、 8GB+256GB版 3598元。发布会结束后开启全渠道预售，12月24日正式开售。

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