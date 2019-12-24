过去10年身价涨幅最大的十大富豪：马云10年前只有12亿美元

《福布斯》评出过去10年全球身价涨幅最大的10位富豪，亚马逊(1793, 6.50, 0.36%)创始人杰夫-贝佐斯高居榜首，10年之间身价暴增974亿美元，从2010年的123亿增至现在的1097亿美元。在全球富豪榜上的排名从2010年的第43升至第1位。

法国奢侈品巨头路威酩轩集团董事长伯纳德-阿诺特位居第二，身价从2010年的275亿美元增至1077亿美元，增幅为802亿美元。



Facebook(206.18, -0.12, -0.06%)创始人马克-扎克伯格名列第三，身价从2010年的40亿美元增至720亿美元，增幅为680亿。

微软(157.41, 0.00, 0.00%)联合创始人比尔-盖茨排在第四，身价从2010年的530亿美元增至1076亿美元，增幅为546亿。

Zara创始人阿曼西奥-奥特加位居第五，身价从250亿美元增至749亿美元，增幅为499亿。

谷歌(1348.84, -0.75, -0.06%)联合创始人拉里-佩奇名列第六，身价从175亿美元增至610亿美元，增幅为435亿。

“股神”巴菲特排在第七，身价从470亿美元增至888亿美元，增幅为418亿。值得注意的是：巴菲特自2006年以来捐赠了价值约340亿美元的股票。他的财富大约98%来自伯克希尔哈撒伟的股份。

微软前CEO史蒂夫-鲍尔默排名第八，身价从10年前的145亿美元增至563亿美元，增幅为418亿。

谷歌联合创始人谢尔盖-布林名列第九，身价从10年前的175亿美元增至588亿美元，增幅为413亿。

马云(214.83, 2.58, 1.22%)位列第十，这位前英语教师20年前投资6万美元创办了阿里巴巴。他现在大约60%的财富来自阿里巴巴的股份，还有9%来自蚂蚁金服。马云现在是中国首富，身价约420亿美元，而10年前只有12亿美元，增幅达408亿。