"阿里P10赵海平面试王垠"引发争议，谁是谁非呢？

近日,“阿里P10赵海平面试王垠”引发程序员业内争议。此前,王垠受邀请去阿里巴巴面试P9(资深技术专家)岗位,面试官是P10(研究员)的赵海平。王垠称在整个面试的过程,赵海平根本不是在发掘一个人的才能,而是质疑简历,同时贬损其博客内容且在面试中谈“PvsNP”(计算机领域的超级难题)的说教。最终由于负面反馈,没能入职阿里。

但是赵海平则称,王垠应该把自己最拿手最出彩的工作分享给面试官,详细解释为什么难,为什么有意义,为什么对公司有着深远的影响,而不是直接问面试官是做什么的,到底懂不懂。并称“如果不服气,可以再来,或者用其他方式证明自己的实力,而不是不遗余力的抨击面试官。”此外赵海平表示,整个面试的结果是公司团队性的决定。“如果我的意见不靠谱,依然会被团队否决。”

据介绍,王垠曾被保送到清华大学计算机系直博,但最终退学。此后又分别从康奈尔大学和印第安纳大学伯明顿分校退学。他擅长写博客,在程序员圈颇有声望。

而赵海平是Facebook的第一个中国员工,并于2015年加入阿里。他称自己的主要工作是在Facebook做了PHP编译器,在阿里巴巴领导了团队在Java里加入了透明的协程。

有知乎网友表示,他们二人可能对面试的态度不一样,王垠是认为自己是个人才,被邀请面试,更希望阿里巴巴说说有什么地方,值得自己加入;而赵海平认为要招高级职位,当然要好好问问来面试的人。最终导致了面试时的冲突。你认为这事谁是谁非呢?

以下是王垠的回应

@无垠王垠

写作『再谈“P vs NP”问题』背后的故事,经过了几个月,我觉得应该解密一下,不然老窝在心里。下面这些内容也会加入到这篇文章里面。

为什么有人能有机会当面对我那样说话呢?事情是这样的。当时阿里巴巴有一个项目组想请我加入他们。由于网上到处找不到我准确的联系方式,我又不怎么看LinkedIn一类的,联系了我一两个月才联系上。我看他们好像很诚恳,最后终于决定跟他们谈一下。虽然我常常听说阿里的“996”现象,办公室政治很严重,但这种高级别的职位,他们又如此诚恳,心想也许可以了解一下。

经过再三邀请,我最后成行访问了杭州阿里巴巴总部。我对阿里的工作环境和技术水平感觉一般,但人还是诚恳的。回来之后他们问我要简历,说要放进系统里面走个流程,因为集团的硬性要求,得让另外一个部门的人交叉面试一下。我本来没想给简历的,因为只想随便看看,没想这么正式的加入。不过最后还是给了,他们安排了一个视频面试。当时我也不知道要见谁,以为是某位高级别的阿里“partner”,但没想到遇到了这个人。

整个面试的过程,他根本不是在发掘一个人的才能,对于公司能起到的正面作用,却一开头抓住我的简历,说:“你回国之后的一年怎么没去工作?你是富二代吗!”然后把我的博客翻出来,一篇篇的挨个贬损我:“你写这些有什么意义,什么价值呢?我不觉得我从中能学到什么……”接着就开始他关于“P vs NP”的说教,完全不给人回复的机会。

我的朋友们听说有人这样对我说话,都说:“要是我跟他面试,直接挂了他的电话。”所以我还算是客气的了,不卑不亢的据理说话,直到最后都还是礼貌相待。

当然,最后的结果是由于他的负面反馈,阿里这个项目组跟我的合作没能谈成。我的阿里的朋友查了这个人,是一个阿里的P10,对我说:“阿里这项目组好可怜。这么好的事被某人给破坏了!”我看这些人心诚才打算去看一下,到头来却弄得如此不愉快。阿里巴巴因此给我留下了非常不好的印象,以后的合作就基本不用考虑了。

据了解,这个人传说以前是Facebook的第一个华人员工,他的FB工牌上写着“The Greatest Computer Scientist”(最伟大的计算机科学家)。自视如此之高,所以有如此的表现也不足为奇了吧:)

以下是赵海平在知乎的回应:

作者:LESSuseLESS

我是赵海平,犹豫再三,还是回复一下王垠同学的质疑。之所以犹豫是因为,在我的职业生涯中面试过一两千人了,从来没有在事后回应过面试者,因为面试训练里告诫面试官最好的做法是不回应,而且揭露细节和具体原因是违背公司规定的,但是我理解和同情王垠的感受和面试失败的挫败感,本着爱才惜才的动机,就简单的解释一下吧,只不过依然不能违法的揭露过多的细节,只能针对有疑问的地方稍加解释,见谅了。

整个面试最关键的过程恰好是对简历上具体工作的详细了解,这个王垠在博客里完全没有提到,实际上我问了将近二十到三十分钟,我希望王垠能够意识到这部分才是面试真正考核的部分,应该尽量把自己最拿手最出彩的工作分享给面试官,详细解释为什么难,为什么有意义,为什么对公司有着深远的影响,而不是直接问面试官是做什么的,到底懂不懂,很遗憾,我恰好是做编译器的,在Facebook做了PHP编译器,在阿里巴巴领导了团队在Java里加入了透明的协程,所以这个面试也确实是王垠运气不太好吧,遇上了我:-)

至于博客的讨论是在简历工作讨论之后了,如果不是出于寻求亮点发掘能力,我是不会去看博客的,当时也只讨论了一篇,其他的很多都是经验性分享,我是不可能在一个高级别的面试中询问的。这一篇P vs NP我本以为我们意见交换的很好,最终达成了一致意见,那就是“并没有太大的实际意义,但是有其价值和理论意义”,整个过程只有5到10分钟吧。我没有说过“你太自以为是了”,“你成天写那些博客,有什么价值吗“,“你写这些有什么意义呢,什么价值呢?”(这句话正常语气的询问是有的,那就是面试的一部分呀),“我不觉得我从中能学到什么”,”你居然连“P vs NP”都敢批“,甚至没有说过”知不知道“P vs NP”要是解决了,世界将有天翻地覆的变化,多少的计算难题会被解决“,我的确说了一句,如果P = NP,那么上面多层的计算难度的大厦会塌陷成一层了,是不是这句话被理解成了“世界会有天翻地覆的变化”?

正好借此机会,我谴责一下36氪的小编“饭遥“,https://36kr.com/p/220539这篇文章是2015年写的,当时刚刚回中国,不明所以,我只是想问他/她两个问题,(1)我什么时候表示过要来拯救阿里的代码了?(2)工牌上是口号(slogan)不是头衔(title),工牌是2007加入Facebook时公司说可以印上自己喜欢的称呼或者口号,我写的是“The Greatest Computer Scientist!”是有一个感叹号的,是希望自己成为一个伟大的计算机科学家,当年的我和王垠一样踌躇满志,但是当年的我一事无成,没有任何资本骄傲和自负,即使今天我也从来不觉得自己有什么了不起的地方,结果被小编蹩脚的英文和缺乏职业道德的做法,刻画成一个自大的人,所以希望饭遥可以站出来向我道歉。

但我不希望王垠像饭遥一样想怎么写就怎么写。一个失败的面试只是说没有符合高级别的要求,并不是对一个人的全盘否定,如果不服气,可以再来,或者用其他方式证明自己的实力,而不是不遗余力的抨击面试官。

顺带提一下,整个面试的结果是公司团队性的决定,我是被邀请给反馈的,如果我的意见不靠谱,依然会被团队否决,我非常希望王垠的那个“阿里的朋友”在非法的告诉王垠我的名字的同时非法的告诉王垠详细的理由:-)或许可以帮助王垠理解这个面试结果,我也很希望这个“阿里的朋友”可以主动来找我好好聊聊这件事哦,请我去面试还出卖我:-)

好吧,我确实很爱开玩笑,当时开了一个玩笑,简历上有一年的空挡没有工作,这个是个red flag (警惕性信息),我必须要询问原因,我很友好的开了个玩笑“不需要挣钱的呀,富二代那种?;-)现在想想的确不合适,希望王垠原谅!