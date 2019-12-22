"阿里P10赵海平面试王垠"引发争议，谁是谁非呢？

近日，“阿里P10赵海平面试王垠”引发程序员业内争议。此前，王垠受邀请去阿里巴巴面试P9(资深技术专家)岗位，面试官是P10(研究员)的赵海平。王垠称在整个面试的过程，赵海平根本不是在发掘一个人的才能，而是质疑简历，同时贬损其博客内容且在面试中谈“PvsNP”(计算机领域的超级难题)的说教。最终由于负面反馈，没能入职阿里。

但是赵海平则称，王垠应该把自己最拿手最出彩的工作分享给面试官，详细解释为什么难，为什么有意义，为什么对公司有着深远的影响，而不是直接问面试官是做什么的，到底懂不懂。并称“如果不服气，可以再来，或者用其他方式证明自己的实力，而不是不遗余力的抨击面试官。”此外赵海平表示，整个面试的结果是公司团队性的决定。“如果我的意见不靠谱，依然会被团队否决。”

据介绍，王垠曾被保送到清华大学计算机系直博，但最终退学。此后又分别从康奈尔大学和印第安纳大学伯明顿分校退学。他擅长写博客，在程序员圈颇有声望。

而赵海平是Facebook的第一个中国员工，并于2015年加入阿里。他称自己的主要工作是在Facebook做了PHP编译器，在阿里巴巴领导了团队在Java里加入了透明的协程。

有知乎网友表示，他们二人可能对面试的态度不一样，王垠是认为自己是个人才，被邀请面试，更希望阿里巴巴说说有什么地方，值得自己加入；而赵海平认为要招高级职位，当然要好好问问来面试的人。最终导致了面试时的冲突。你认为这事谁是谁非呢？

以下是王垠的回应

@无垠王垠

写作『再谈“P vs NP”问题』背后的故事，经过了几个月，我觉得应该解密一下，不然老窝在心里。下面这些内容也会加入到这篇文章里面。

为什么有人能有机会当面对我那样说话呢？事情是这样的。当时阿里巴巴有一个项目组想请我加入他们。由于网上到处找不到我准确的联系方式，我又不怎么看LinkedIn一类的，联系了我一两个月才联系上。我看他们好像很诚恳，最后终于决定跟他们谈一下。虽然我常常听说阿里的“996”现象，办公室政治很严重，但这种高级别的职位，他们又如此诚恳，心想也许可以了解一下。

经过再三邀请，我最后成行访问了杭州阿里巴巴总部。我对阿里的工作环境和技术水平感觉一般，但人还是诚恳的。回来之后他们问我要简历，说要放进系统里面走个流程，因为集团的硬性要求，得让另外一个部门的人交叉面试一下。我本来没想给简历的，因为只想随便看看，没想这么正式的加入。不过最后还是给了，他们安排了一个视频面试。当时我也不知道要见谁，以为是某位高级别的阿里“partner”，但没想到遇到了这个人。

整个面试的过程，他根本不是在发掘一个人的才能，对于公司能起到的正面作用，却一开头抓住我的简历，说：“你回国之后的一年怎么没去工作？你是富二代吗！”然后把我的博客翻出来，一篇篇的挨个贬损我：“你写这些有什么意义，什么价值呢？我不觉得我从中能学到什么……”接着就开始他关于“P vs NP”的说教，完全不给人回复的机会。

我的朋友们听说有人这样对我说话，都说：“要是我跟他面试，直接挂了他的电话。”所以我还算是客气的了，不卑不亢的据理说话，直到最后都还是礼貌相待。

当然，最后的结果是由于他的负面反馈，阿里这个项目组跟我的合作没能谈成。我的阿里的朋友查了这个人，是一个阿里的P10，对我说：“阿里这项目组好可怜。这么好的事被某人给破坏了！”我看这些人心诚才打算去看一下，到头来却弄得如此不愉快。阿里巴巴因此给我留下了非常不好的印象，以后的合作就基本不用考虑了。

据了解，这个人传说以前是Facebook的第一个华人员工，他的FB工牌上写着“The Greatest Computer Scientist”（最伟大的计算机科学家）。自视如此之高，所以有如此的表现也不足为奇了吧:)

以下是赵海平在知乎的回应：

作者：LESSuseLESS

我是赵海平，犹豫再三，还是回复一下王垠同学的质疑。之所以犹豫是因为，在我的职业生涯中面试过一两千人了，从来没有在事后回应过面试者，因为面试训练里告诫面试官最好的做法是不回应，而且揭露细节和具体原因是违背公司规定的，但是我理解和同情王垠的感受和面试失败的挫败感，本着爱才惜才的动机，就简单的解释一下吧，只不过依然不能违法的揭露过多的细节，只能针对有疑问的地方稍加解释，见谅了。

整个面试最关键的过程恰好是对简历上具体工作的详细了解，这个王垠在博客里完全没有提到，实际上我问了将近二十到三十分钟，我希望王垠能够意识到这部分才是面试真正考核的部分，应该尽量把自己最拿手最出彩的工作分享给面试官，详细解释为什么难，为什么有意义，为什么对公司有着深远的影响，而不是直接问面试官是做什么的，到底懂不懂，很遗憾，我恰好是做编译器的，在Facebook做了PHP编译器，在阿里巴巴领导了团队在Java里加入了透明的协程，所以这个面试也确实是王垠运气不太好吧，遇上了我:-)

至于博客的讨论是在简历工作讨论之后了，如果不是出于寻求亮点发掘能力，我是不会去看博客的，当时也只讨论了一篇，其他的很多都是经验性分享，我是不可能在一个高级别的面试中询问的。这一篇P vs NP我本以为我们意见交换的很好，最终达成了一致意见，那就是“并没有太大的实际意义，但是有其价值和理论意义”，整个过程只有5到10分钟吧。我没有说过“你太自以为是了”，“你成天写那些博客，有什么价值吗“，“你写这些有什么意义呢，什么价值呢？”（这句话正常语气的询问是有的，那就是面试的一部分呀），“我不觉得我从中能学到什么”，”你居然连“P vs NP”都敢批“，甚至没有说过”知不知道“P vs NP”要是解决了，世界将有天翻地覆的变化，多少的计算难题会被解决“，我的确说了一句，如果P = NP，那么上面多层的计算难度的大厦会塌陷成一层了，是不是这句话被理解成了“世界会有天翻地覆的变化”？

正好借此机会，我谴责一下36氪的小编“饭遥“，https://36kr.com/p/220539这篇文章是2015年写的，当时刚刚回中国，不明所以，我只是想问他/她两个问题，（1）我什么时候表示过要来拯救阿里的代码了？（2）工牌上是口号（slogan）不是头衔(title)，工牌是2007加入Facebook时公司说可以印上自己喜欢的称呼或者口号，我写的是“The Greatest Computer Scientist！”是有一个感叹号的，是希望自己成为一个伟大的计算机科学家，当年的我和王垠一样踌躇满志，但是当年的我一事无成，没有任何资本骄傲和自负，即使今天我也从来不觉得自己有什么了不起的地方，结果被小编蹩脚的英文和缺乏职业道德的做法，刻画成一个自大的人，所以希望饭遥可以站出来向我道歉。

但我不希望王垠像饭遥一样想怎么写就怎么写。一个失败的面试只是说没有符合高级别的要求，并不是对一个人的全盘否定，如果不服气，可以再来，或者用其他方式证明自己的实力，而不是不遗余力的抨击面试官。

顺带提一下，整个面试的结果是公司团队性的决定，我是被邀请给反馈的，如果我的意见不靠谱，依然会被团队否决，我非常希望王垠的那个“阿里的朋友”在非法的告诉王垠我的名字的同时非法的告诉王垠详细的理由:-)或许可以帮助王垠理解这个面试结果，我也很希望这个“阿里的朋友”可以主动来找我好好聊聊这件事哦，请我去面试还出卖我:-)

好吧，我确实很爱开玩笑，当时开了一个玩笑，简历上有一年的空挡没有工作，这个是个red flag (警惕性信息)，我必须要询问原因，我很友好的开了个玩笑“不需要挣钱的呀，富二代那种？;-)现在想想的确不合适，希望王垠原谅！