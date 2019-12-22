武大女博士晒马云合照调侃：忘让他清空购物车

IT之家12月22日消息 第四届楚商大会近日在武汉正式开幕，马云在参会前还特地到访武汉大学。马云除了参观武大校园外还访问了女博士宿舍并与学生留影送签名。

据受访学生表示，宿管阿姨提前已告知她们称有“大人物”来参观，也知道这位“大人物”就是马云，自己在见到马云后十分紧张。同时她还调侃称由于一时紧张没有想起来让马云帮忙清空一下购物车。马云对学生们看的书也十分感兴趣，看了一会儿后还在书的背面签了名。

值得注意的是楚商联合会会长陈东升在两天后的演讲上还提到了马云提前到访武汉大学一事，他透露：“马爸爸到女大学生宿舍去了”。

马云在隔日进行的楚商大会上强调了学习的重要性并举出未来世界将有三个巨大的变化：

第一，世界格局的变革。中美贸易协议将影响，意味着过去的贸易模式的结束，新一轮的全球化正在形成，新的贸易形态、贸易规则、贸易机遇的出现，这份协议也真正标志着中国和世界将进入新的贸易体系的重构。

第二，技术的变革。未来各行各业都会被数字经济所改变，不仅贸易规则要改，金融规则、物流规则都会进入新阶段。

第三，中国国内经济结构发展巨大变化。中国正在从出口转向进口，从制造业转向服务业。以出口为主的经济模式必将向以内需为主的经济模式发展。