《王者荣耀》钻石夺宝皮肤哪吒“次元突破”即将上线：脚踩悬浮无人机，手持高科技火尖枪

IT之家12月24日消息 今天，王者荣耀官方爆料了钻石夺宝皮肤——哪吒【次元突破】即将上线！并为大家带来了新鲜出炉的皮肤设定图。

“本市上空出现异常天象……”

脚踩悬浮无人机持续观测，手持高科技改良版火尖枪的少年急速赶到！

他头上状如VR眼镜的观测仪器不时发出醒目红光，这位都市少年正是这个宇宙的哪吒！

接近异常黑色旋涡时，奇异的波动正打开通道的能量域，那里是……时空的另一头吗？

身上的警报红光以越来越快的频率闪烁着，手中的火尖枪似乎感觉到了战斗的兴奋愈发滚烫。

脚下突然亮起光圈，头顶闪烁眼睛样的符号，紧接着从时光通道中飞出一道红光….

“我是哪吒，你又是谁？”

下面是哪吒的技能介绍：

炙炼火种冷却值：0消耗：0

被动：当哪吒用三尖枪和乾坤圈，混天绫时进行攻击时会在敌人身上留下炙炼火种，对敌人每秒造成35（+26%物理加成）点真实伤害，持续3秒；并且炙炼火种会减少其25%的生命回复效果。

火焰三尖枪冷却值：5消耗：55

哪吒挥动三尖枪攻击四周的敌人，造成400/440/480/520/560/600(+75%物理加成)点物理伤害；每击中一个敌人都会触发1次风火轮；当哪吒触发风火轮时会增加6%移动速度，持续5秒，最多可叠加5层。

混天绫·束冷却值：12/11.6/11.2/10.8/10.4/10消耗：65

哪吒用混天绫短暂束缚敌人，然后迅速俯冲向该名敌人并翻越至另一侧，该技能有1秒冷却时间，4秒内可再次释放；每击中一个敌人都会触发1次风火轮；释放技能会触发火莲之印；当哪吒触发火莲之印后会减少15/16/17/18/19/20%所受到的伤害，持续3秒。

乾坤·天降冷却值：80/75/70消耗：140

哪吒升上天空并对敌方所有英雄施加乾坤圈，释放后将获得其视野并打断回城，随后可选择一位敌方英雄并飞冲到其身前，造成500/625/750（+100%物理加成）点物理伤害并将其击退；落地时激发火莲之华，对火莲范围的敌人每秒施加1次炙炼火种，并增加自身30%韧性；落地时还会触发火莲之印；飞行过程中再次释放技能会立即降落并激发火莲之华。