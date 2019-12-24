夸张：12月28号小米线下全国百店同开

IT之家12月24日消息 据小米集团副总裁、中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰今天在微博透露，小米线下新零售持续探索，12月28号全国将百店同开，共迎5G时代。

同时，卢伟冰还附上一张图介绍了小米线下门店大事记，2015年9月12日北京当代商城店开业，这是全国第一家小米之家商场店，2016年2月24日小米之家正式转型为新零售，2017年11月05日小米之家的第一家旗舰店深圳万象天地店正式开业。

目前，小米线下终端数量已超过6000家。