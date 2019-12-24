电子客票时代如何快速换乘？12306官方换乘攻略请收好

IT之家12月24日消息 随着中国铁路出行全面进入电子客票时代，各项服务都越来越方便。今日中国铁路12306官方向大家详细介绍了电子客票时代如何快速换乘，一起来看一下。

纸质车票站内换乘

旅客到达换乘口需要出示有效身份证件+到达与出发的两张车票，通过验证后即可进入候车室候车。

查看接续检票口或站台的方式：

1.接续车票右上角

2.寻找车站信息屏

3.向工作人员询问

电子客票站内换乘

旅客到达换乘口只需出示有效身份证件即可。

如需查看接续检票口或站台，旅客有如下5种方式查看：

1.查看手机app内信息

2.订票时的短信提示

3.打印购票信息单

4.寻找车站信息屏

5.向工作人员询问

如何进行便捷换乘

旅客到达中转车站下车后无需出站，只需寻找便捷换乘通道即可。下车后，站台上会有“便捷换乘”醒目标识，根据标识找到换乘通道。而后旅客需要进一步寻找检票操作终端。

PS：乘坐直梯的旅客一定要看清标识，分清换乘电梯和出站无障碍电梯。







旅客只需将可识读的有效身份证件放置在换乘“小白”（旅客检票操作终端）上，待证件所有的购票信息显示出来信息无误后即可进入候车大厅。

若旅客的有效身份证件不可自动识别，请联系工作人员核验。

查询检票口



方法一

打开12306手机APP，点击我的电子购票信息单，确认检票口以及车厢座位。

方法二

注意查看手机短信，乘车信息将会以短信的形式发送到旅客的手机上。

方法三

候车室内可以找到席位自助办理终端，点击打印购票信息单进行确认。

席位自助办理终端可识别的有效证件有：



• 中华人民共和国居民身份证

• 外国人永久居留身份证

• 港澳居民居住证

• 台湾居民居住证

• 港澳居民来往内地通行证

• 台湾居民来往大陆通行证等

• 可识读证件

随后旅客即可根据查询到的检票口和站台搭乘接续列车，完成换乘。

车票报销

需要领取报销凭证的旅客可在售票厅、候车厅和出站厅等位置寻找下面这些机器自助打印发票，无需去人工窗口排队。





▲报销凭证

PS：

• 报销凭证仅供报销使用，不能作为乘车凭证。

• 电子客票报销凭证作为国家税务部门认证的有价票据不可重复办理，旅客到站后可根据需要打印报销凭证，妥善保管，防止遗失。旅客也可使用微信扫描报销凭证上的二维码查询车厢席位。

