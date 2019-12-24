8大理由举证：2020年光器件市场将进入增长周期

C114讯12月24日消息 近日，知名光通信市场调研机构LightCounting表示，随着艰难的2019年接近尾声，我们预计光通信器件市场已经开始回升，并在2020年将实现稳健的增长。

LightCounting指出，作为收发器领域最大的单一细分市场，以太网收发器市场在2019年表现平平，下半年下降了9%，全年整体下滑了16%。造成这一局面的因素是多方面的，首先一家超大规模企业过渡至100G的时间比预期的要长，另一家企业“采购战略改变”，导致该公司对设备采购的预测发生了巨大变化；另外，中国和其它一些国家的基础设施支出放缓；与此同时，中国和美国之间不稳定的贸易关系将持续多长时间以及发展到什么程度，仍存在不确定性。

尽管如此，LightCounting认为，目前许多细分市场已经开始有向上增长的趋势。因此在进入2020年之际，LightCounting给出对2020年光器件市场感到乐观的八个原因。

1、超大规模数据中心在2019年第三季度的支出增长为正，并且呈上升趋势。从历史上看，支出一直具有很强的周期性，该细分市场似乎正进入下一个周期的高增长阶段。LightCounting预计2020年的支出将超过2019年。

2、数据通信设备的收入在第3季度的负增长有所减少，并在第4季度的趋势是正增长。根据LightCounting追踪的这一领域的两家公司，H3C和浪潮，在第三季度分别实现同比39%和23%的收入增长。

3、光器件细分领域的营收可能在第四季创下新纪录。LightCounting预计2019年下半年同比增长13%，2020年预计将增长19%。

4、2019年第三季度和第四季度，中国移动、中国电信、中国联通、韩国电信、SK电信、LG Uplus、Verizon、AT&T和T-Mobile开始广泛部署商用5G。到2019年下半年，对10G和25G灰光和WDM前传光模块的需求大幅增长，部署工作至少还要再持续几年。预计，2019年全年的无线业务收入将比2018年增长一倍以上，到2024年的年复合增长率将达到20%以上。

5、数据显示，DWDM光模块下半年的销售额同比增长11%，全年将比同比增长7%。这部分增长的主要驱动力是DCI应用，其消耗了越来越多的ColorZ和相干模块。接入网应用对10G DWDM的需求也很强劲。

6、部分市场收入增长是由采用更新、更快、价格更高的现有产品驱动的，例如光纤通道客户采用64 Gbps设备，服务提供商广泛部署的是XG-PON而不是GPON。

7、LightCounting估计，光互连应用市场在2019年下半年的增长率为14%，在未来五年的年复合增长率将达到27%。尽管服务器和机架顶部交换机之间的数据中心互连需求量最大，但是该市场的特点是产品和客户多样性，因而在高性能计算、核心路由/光传输、数据中心互连、军事/航空航天和工业中的应用也非常广泛。

8、光器件在传感应用领域继续成倍增长。Lumentum早期在智能手机3D VCSEL传感领域的领先地位使其受益匪浅，而II-VI紧随其后。随着越来越多的智能手机制造商在智能手机中加入面部识别和AR/VR功能，需求将持续增长。汽车激光雷达是另一个传感应用领域，有望在2020年中期起飞。