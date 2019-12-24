我替微信，送你一顶圣诞帽（绿的也有）

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还记得去年圣诞节吗，很多人在朋友圈@微信官方，让微信给他一顶圣诞帽。

启人跟你说，其实都是假的。

你想，每个人的头像都是不一样的，有的大、有的小、有的正、有的歪。

为啥“微信官方”能非常准确的在图片上扣帽子？

答案只有一个：这些人先用P图软件，给自己P上圣诞帽，然后故意发布一条@微信官方的朋友圈炸鱼。

你要是真信他们了，那你就太单纯了。

你看，上面截图最后一个人，头像上就没有圣诞帽对吧？

为了防止这样的惨剧再次发生，今年，IT之家提前为广大挨踢友准备了圣诞帽。

就放在首页这里：





使用方法





先把自己的微信头像保存到手机相册。

然后点击IT之家首页下方的入口，进入页面。

点击中间的制作区域，选择你刚刚保存的正方形头像。这时，页面中会出现4个圣诞帽。

点一下你喜欢的帽子，双指缩放、旋转，直到合适为止。这时，页面右下角会出现【生成】按钮。

点一下【生成】，然后长按页面中图片，选择保存图片即可。

现在，这张保存的头像就会出现在你的相册里。

为增加此工具的实用性，启人特意和产品经理沟通，加入了可以送给男/女朋友的绿帽子。

大家可尽情发挥，做好后长按图片即可直接送给好友。

需要注意的是，本工具无需安装，即开即用，即用即走。

但目前只支持导入正方形的图片（否则会压缩），大家在使用前，最好先在系统相册里裁切为正方形，或者直接使用使用微信头像制作。

祝大家玩得愉快，提前说一句圣诞快乐~





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