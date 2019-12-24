小金金的另一面！《王者荣耀》典藏新皮肤程咬金“活力突击”公布

今天王者荣耀官方公布了小金金荣耀典藏皮肤——程咬金-活力突击最新爆料，这款有趣又个性的健身主题皮肤，在程咬金不同状态下会呈现不一样的着装。善良正义的他决心减肥健身，更好地保护弱小。经过一番魔鬼训练，终于从沙发土豆变成肌肉型男。

上线时间：2020年1月中旬

获取方式：荣耀水晶商店兑换

背景故事

若问到整个街区最热心的人，脑海里浮现的一定是他。无论是为打架的小孩充当裁判和调解员，还是给邻居老奶奶的猫扮演人肉阶梯——它爬到树上下不来了，都是他的专长。作为一个心地善良的胖子，他的每层脂肪中都储存着蓄势待发的正义之力。

路遇混混打劫女孩子时，他自然而然地挺身而出，没想到因力量弱小反被混混推倒在地，身上的钱包也被拿走。在混混准备拿着战利品扬长而去时，那个活跃在电视上的拳王出现在他们眼前，教训了混混，把钱包还给二人。

健身前

健身后

拳王健硕的身影像一道光照亮了他心中的角落——原来，肌肉的力量如此强大！受到激励，他决定减肥健身，把自己的爱与正义注入到肌肉中，这样才能更好地保护弱小。

纵然减肥健身的过程是艰难的，但真男人从不会畏惧与放弃！在魔鬼强度的训练下，他终于拥有了强健的肌肉，离心中的目标越来越近，而他还会继续坚持下去...

设计思路

按照国际惯例，新皮肤的爆料，都会找到该皮肤的设计师大大亲身到场，为大家讲解一款皮肤是如何诞生，下面有请活力突击的设计师登场。

设计师表示，

程咬金是王者峡谷内几位“大块头”之一，非常适合健身主题，创造一款非常乐趣又个性的皮肤。为了将健身的趣味元素融入到皮肤体验中：我们为程咬金更换了体积更大的武器：哑铃与沙袋，并且根据程咬金的技能特色在局内为他做了非常有趣味性的设计。

程咬金的对局策略是控制好血量，其中被动“血量越少伤害越高”玩法又最具特色。匹配这个玩法，为程咬金这款皮肤在局内设计了一个小小的彩蛋，它也是对健身不同阶段身体变化的模拟——在活力突击的这款皮肤中，血量越少程咬金的穿着和体型以及技能效果都会迎来变化，达到“红血”时，就会脱去上衣秀出他完美的肌肉，同时技能效果也会更加明显！

其实设计这款皮肤的目的，是想传递一种理念给各位召唤师，那就是运动！随着现在人们在工作之外的娱乐方式越来越趋近“舒适化”，我们希望通过这个皮肤也能能唤起大家注意到自己的健康，记得抽出一点时间放下手机，走进健身房拿起哑铃，去享受一次酣畅淋漓的体能释放。

局外表现

程咬金从一位圆滚滚的土豆男，通过不停地训练，在健身房里挥洒汗水，最终变成了一名身材健硕的猛男！

下面是视频展示：

技能展示

一技能·爆裂双斧

1技能在不同的血量会呈现不同的效果，血量越低，技能特效就越明显，达到“红血”时，手中的哑铃还会迸发出熊熊的火焰。

二技能·激热回旋

2技能同样也是在不同的血量下呈现不同的效果，在土豆男时的2技能，只是普通的哑铃转圈圈，而在脱衣秀肌肉之后，程咬金身上的烈火点燃了手上的哑铃，挥舞旋转起来，犹如健身房的“烈火小旋风”。

三技能·正义潜能

大招是健身完必备的项目——洗澡。洗澡可以为身体补充生命之水，同时当“营养”补充到一定的程度时，程咬金又会从肌肉男变回土豆男了。