微软调整Windows 10升级策略：安装驱动和非安全更新更轻松

IT之家12月25日消息 Windows 10的下一个大更新计划于2020年发布，将采用一种安装驱动程序的新方法。在Windows 10 Build 19536的更新日志中，微软已确认该公司在研究一种更简便的方法来安装驱动程序和每月非安全更新。

在Windows 10 Build 19536版本更新中，微软表示将在Windows Update中为用户提供一个新的部分，以管理可选更新，而无需使用第三方软件或设备管理器。“可选更新”部分使用户可以在一个地方查看所有可选更新，包括驱动程序和每月的非安全更新，这意味着用户不再需要使用应用程序或设备管理器来更新特定的驱动程序。

根据Microsoft的说法，Windows Update会自动使驱动程序保持最新，但是“可选更新”选项将使用户可以更好地控制某些驱动程序的安装和更新。微软表示：“我们仍在努力，使您可以更轻松地在一个位置查看所有可选更新（包括驱动程序，功能更新和每月非安全质量更新）。”

尚不清楚微软是否计划在Windows 10版本2004中推出“可选更新”功能。

具有任务管理器，Cortana，Cloud Recovery和其他改进功能的Windows 10版本2004计划于2020年春季推出。