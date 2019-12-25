内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软调整Windows 10升级策略：安装驱动和非安全更新更轻松

2019/12/25 8:31:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月25日消息 Windows 10的下一个大更新计划于2020年发布，将采用一种安装驱动程序的新方法。在Windows 10 Build 19536的更新日志中，微软已确认该公司在研究一种更简便的方法来安装驱动程序和每月非安全更新。

在Windows 10 Build 19536版本更新中，微软表示将在Windows Update中为用户提供一个新的部分，以管理可选更新，而无需使用第三方软件或设备管理器。“可选更新”部分使用户可以在一个地方查看所有可选更新，包括驱动程序和每月的非安全更新，这意味着用户不再需要使用应用程序或设备管理器来更新特定的驱动程序。

根据Microsoft的说法，Windows Update会自动使驱动程序保持最新，但是“可选更新”选项将使用户可以更好地控制某些驱动程序的安装和更新。微软表示：“我们仍在努力，使您可以更轻松地在一个位置查看所有可选更新（包括驱动程序，功能更新和每月非安全质量更新）。”

尚不清楚微软是否计划在Windows 10版本2004中推出“可选更新”功能。

具有任务管理器，Cortana，Cloud Recovery和其他改进功能的Windows 10版本2004计划于2020年春季推出。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有