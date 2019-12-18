Windows 10文件资源管理器搜索框一团糟，微软仍在修复Bug

IT之家12月18日消息 此前Windows 10更新Bug禁用了文件资源管理器搜索框右键单击。在最近对2019 Windows 10更新十一月版（version 1909）进行累积更新之后，情况并没有得到改善。不少用户仍在报告Windows 10文件资源管理器搜索栏存在问题，并且该错误Bug似乎很普遍。

Windows 10版本1909包含更新的文件资源管理器，使你可以快速预览本地内容和OneDrive内容搜索结果。尽管新的搜索栏很有用，但它会冻结很长时间，并且得到很多用户的确认。

Windows 10版本1909还会禁用“文件资源管理器”搜索框中的右键单击，并且用户无法使用鼠标将文本粘贴到搜索栏中。

微软显然正在努力解决此问题，并且Windows 10 20H1预览版本已解决了文件资源管理器搜索问题。

微软在Windows 10 20H1 Build 19013的更新日志中指出，它已解决无法将焦点设置在文件资源管理器的搜索框中的问题。

微软在10月29日发布声明中解释说：“我们解决了一个问题，即你无法进入文件浏览器的搜索框来输入查询的状态。”

值得指出的是，Windows 10 Build 19013已在2019年11月更新版本发布前几周交付给测试人员。这再次凸显出微软公司的测试流程没有完成任务。

微软还增加了在文件资源管理器搜索栏中右键单击的功能，你还可以删除最近的搜索结果。Windows 10 20H1 Build 19536中已添加了此功能：

“我们已经更新了新的文件资源管理器搜索体验，如果你右键单击下拉列表中的条目，则可以通过选项删除以前的搜索。”

如果你在使用文件资源管理器搜索时遇到问题，并且想重新启动PC，则只需重新启动Windows资源管理器，搜索栏便会再次运行。

要取消冻结搜索栏，请打开任务管理器，选择“Windows文件资源管理器”，然后单击“重新启动”按钮即可。