云计算十年改变科技产业

北京时间12月25日早间消息，在过去10年里，Dropbox与Slack从默默无闻变得家喻户晓，Salesforce赢得企业的重视，微软和Adobe复兴，它们从封装软件转向云付费订阅，股价创下新高。

还有亚马逊。最开始时AWS只是一门副业，但它的年营收已经达到350亿美元，有了AWS服务，客户可以使用第三方存储和计算服务。还有ServiceNow公司，它可以帮助IT管理者提高生产力，不久前，ServiceNow的市值冲到500亿美元，成为标普500指数成份股公司。

云计算改变了一切。对于投资者来说，这场转变创造了无数机会。他们可以将钱投给勇敢转型的老牌企业，也可以投给那些从老牌企业手中夺权的创业公司。Slack、Twilio、Zoom、Okta都是2008年前后创建的，现在估值都超过100亿美元。估值50亿美元的企业还有一大堆，有许多企业准备在2020年或者之后的几年IPO。

Altimeter Capital公司向Salesforce投入大量资金，它还是Okta和Twilio的投资者。本月，Altimeter Capital创始人布莱德·格斯特纳（Brad Gerstner）和Okta联合创始人弗雷德里克·克里斯蒂（Frederic Kerrest）接受了媒体的采访，当时格斯特纳声称这次赌注获得了回报。格斯特纳直言不讳说，一切都源于大约10年前的变革，当时企业服务开始向云端转移，Altimeter Capital抓住了机会。

根据Synergy Research的报道，2019年企业SaaS营收预计将会超过1000亿美元，2009年只有不到40亿美元。

微软向前冲

2014年，微软碰到了麻烦，当时公司增长放缓，投资人对回报很不满意，微软让萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）接替史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer），担任CEO，等了14年，微软CEO终于换人了。成为CEO之前，纳德拉掌控的正是云、企业集团。当时他告诉微软员工：“我的工作就是确保微软在移动优先、云优先的世界繁荣下去。”

到了2017年，Office 365的商务营收已经超过Office授权营收。Okta联合创始人、CEO托德·麦金农（Todd McKinnon）认为：“在过去10年里，我认为行业发生最大一件事就是微软推出Office 365。很明显，作为世界最大软件公司的微软向世人宣告：‘云很好，云行得通，云已经被大家认可。’它改变了IT产业的心态。”

麦金农早早看到了变革的到来。他所领导的公司向企业提供身份管理软件，可以让企业完全掌握员工使用的云应用。麦金农说：“多年来，我们与来自各行业、规模各有不同的企业协商，它们回过头来告诉我们说：‘这是真的，变革正在发生，我们需要真实的身份故事。’”

与此同时，微软积极打磨Azure，大获成功。自2009年以来，微软股价上涨417%，公司市值突破1万亿美元。亚马逊同样表现出色，市值8890亿美元。在过去10年里，亚马逊股价上涨1233%，AWS功不可没。上个季度，AWS占了亚马逊营业利润的71%，占总营收的13%。Jefferies分析师认为，亚马逊约有40%的市值来自AWS。

拥抱变革

再看Adobe。2009年时，付费订阅营收只占Adobe总营收的3%；2年之后，Adobe推出Creative Cloud和云存储服务；到了今天，付费订阅营收已经占到Adobe销售额的90%。Adobe正在快速增长，增速是1991年以来没有过的。

Autodesk成立于1992年，它像Adobe一样感觉到了变化的到来，快速将设计、建筑软件搬到云端。事实证明，Autodesk的策略是正确的。最近一个季度，付费订阅营收占了Autodesk销售额的85%，公司总营收同比增长28%。自2009年年底至今，Autodesk股价上涨620%。

就在微软、Adobe和Autodesk调整之时，新SaaS提供商如雨后春笋一般冒出来，它们将旧的软件套装和目标应用、解决方案分割开来。虽然流失率很高，但它们还是获得巨大的成功。

比如视频会议公司Zoom，它于今年上市。最近一个季度，Zoom的营收达到1.666亿美元，同比增长85%。还有2016年上市的通信基础设施提供商Twilio，三季度Twilio的营收达到2.951亿美元，同比增长75%。Elastic、Smartsheet、Coupa的增速也都超过50%。

赢家和输家

Coupa CEO罗勃·伯尼斯特尼（Rob Bernshteyn）早早就在关注云软件。当年他还在Siebel Systems工作时曾与Salesforce联合创始人马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）接触，伯尼斯特尼对贝尼奥夫的计划保持怀疑：客户目的各有不同，向它们提供云技术，没有超强的定制服务，这种模式真的能成功吗？当时Salesforce在争夺订单时已经给Siebel Systems带来巨大压力，但伯尼斯特尼对它的模式还是抱有怀疑。

伯尼斯特尼在Coupa硅谷总部接受采访时说：“云计算这种模式行得通吗？我当时真的不是很确定。”伯尼斯特尼认为，随着时间的推移，Salesforce渐渐解决了技术问题。本来伯尼斯特尼考虑去Salesforce工作，但最终还是加入SuccessFactors，这是一家年轻的云软件公司，后来被SAP收购。

2009年伯尼斯特尼再次跳槽，进入一家小型创业公司，这家公司帮助客户追踪开支信息，防止客户被供应商敲诈。这家公司正是Coupa，现在估值已经超过90亿美元，季度营收达到1亿美元。

有成功也有失败，并不是所有投资都让人满意。

2018年Dropbox IPO，与当时的发行价相比，现在Dropbox的股价已经下跌18%。由于谷歌与微软参与竞争，Dropbox增速放缓。

2018年年中时，企业智能软件公司Domo上市，现在的股价只比当时上涨10%，与上市之前的估值相比，现在的市值也降了不少。还有Yext，商家通过Yext上传位置时间等信息，这些信息马上就会同步到所有网站。2017年Yext上市，现在股价已经上涨32%，但表现没有大盘好。

Domo和Yext的营收增速分别是22%和30%，比许多云企业慢，而且它们还在亏损。Yext CEO霍华德·勒曼（Howard Lerman）对于整个行业的发展保持乐观，他说：“在下个10年的某个时间点，云软件开支将会超过授权软件开支，这点没有什么疑问。”

VC投资人同样很乐观。Bessmer Ventures高管拜伦·迪特（Byron Deeter）说，现在有66家私有云计算公司估值超过10亿美元，它们都等着上市，这就是巨大的机会。