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冯提莫B站直播首秀：人气值破千万，粉丝数涨超40万

2019/12/25 12:00:14来源：TechWeb作者：周小白责编：远洋评论：

12月25日消息，12月23日晚间，冯提莫在B站开启个人直播首秀，当晚，冯提莫直播间人气峰值高达1023.7万，弹幕量45.2万，粉丝数也在直播的四个小时内涨超40万。入驻B站不到10天时间内，冯提莫在B站的粉丝数已突破70万。

作为初次加入B站直播大家庭的外部头部主播，为了“入站随俗”，冯提莫在直播中分享了自己入驻B站时的答题趣事，还主动尝试了日语歌《恋爱循环》。对冯提莫唱的谐音日语，观众纷纷吐槽“鬼畜区开工了”、“歌词烫嘴”、“awsl”、“萌混过关”、“工地日语”……对于观众的调侃，冯提莫也欣然接受，并表示自己也十分期待在鬼畜区看到自己的身影。

应粉丝与观众的要求，冯提莫在直播间跳了B站的热门舞蹈《影流之主》。虽然对舞蹈并不是特别熟悉，但冯提莫表示接下来会努力学习舞蹈，争取在粉丝数破百万时为大家带去“百万粉丝福利”。

据悉，除了直播首秀表现突出外，冯提莫此前在B站的投稿视频已经先一步火了。在还未正式官宣签约B站前，冯提莫在巴厘岛旅游的投稿视频累计播放量超100万。

自2014年开启主播生涯以来，冯提莫已成为最具人气和影响力的主播之一。近年来，她以艺人、歌手的身份登陆多档主流卫视节目，迄今为止已发行20余首歌曲。目前，冯提莫全网粉丝数近6000万。

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关键词：冯提莫B站

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