【IT之家评测室】ROG枪神3Plus体验评测：不想做超跑的性能怪兽不是好游戏本

ROG系列游戏本都有着极高的辨识度，“一眼胜千言”，而ROG笔记本在外观上又各有千秋，不同系列都有各自的特色，冰川蓝配色的幻15让人眼前一亮，棱角分明、锐利冷峻的冰刃3s低调且酷炫，而我们今天要聊的这台ROG枪神3Plus，就外观而言，有点震惊到我。



这次三代的枪神Plus是ROG和BMW Group Designworks合作设计的，大家都说机身处处散发着超跑的气息，麦子笔记本用过不少，但超跑见得不多，也很好奇游戏本撞上超跑设计可以擦出怎样的火花，咱们一起来见识一下。

一、外观 & 设计

乍看之下这就是一台转轴前移的游戏本，ROG“败家之眼”亮明了它的身份，但细品一番，可以发现细节多到恐怖。

A面为银灰色，依然是熟悉的金属斜纹拉丝设计，根据质感不同被分为两块区域，右边有一颗大眼睛如约而至，RGB的。由于机身采用转轴前置设计，所以会多出来一块“屁股”部分，ROG并没有“随大溜”将这部分与A面采用相同的材质或设计，而是做了特别设计。尾部类似大堂阶梯逐级而上，其间布满密密麻麻的小方格，有一些是镂空的，可以充当进风口，莫非是从某辆超跑上汲取的灵感？

我们都知道ROG喜欢在A面的分割线上做些文章，而这次更是玩出花。不仅沿着分割线设置了一个标志性的梯形留空，合盖状态下依然可以看到C面的系统、电池、存储和飞行模式四颗指示灯，且其延长线在尾部也有一个小设计，延长线两端的纹路稍有错位，正好对应了A面的两种质感。

B面是一块17.3英寸的屏幕，分辨率为1080P，这款屏幕还有着240Hz的刷新率以及3ms的响应时间；更重要的是，和其他ROG笔记本高刷新率屏幕一样，这是一块IPS屏，没有VA和TN材质的色彩和拖影问题。

屏幕三边控制得还不错，下边框很宽，左侧有“ROG STRIX”字样，右侧除了梯形留空，还有一张贴纸展示屏幕的实力。转轴这次可以说一下，不同于其他ROG游戏本，ROG枪神3Plus采用了名为“鸥翼”的转轴设计，嗯，超跑嘛。

视线来到C面，我们可以看到非常多的元素，首先是碳纤维的材质，手感非常顺滑，同样也被一根与A面几乎完全对应的分割线分为两块区域。其次是ROG标志性的“影刃”键盘系统，而且得益于17.3英寸机型的尺寸较大，这次有了小键盘，全键无冲且支持单键RGB。键程为1.8mm，按下时需要较大的力度，反馈尚可，习惯之后个人还是比较喜欢键盘手感；此外键盘区域到转轴处有一段微小的弧度，官方称之为“0.25mm键腹曲线”，可以看出较为明显的弧度，猜测可以一定程度上改善打字手感。

键盘区域下方为带有实体按键的触控板，触控板滑动手感与C面非常相似，更滑一点，因为有了两个实体按键所以为不可按压设计，按键手感偏绵软；触控板设计成不可按压应该是考虑了超跑的机械感，但触控板面积不算大，放在17.3英寸机型上显得更小了，少了一些超跑的大气。右侧有一处垂直向下的波纹装饰，接近底部有一个梯形凹槽，看上去笔记本被“挖走了”一块，这里其实是个颇具“点睛之笔”意味的设计，暂且卖个关子。

D面，我们可以看到超过一半的面积都是布满小条的波纹装饰，其中约一半的小条是镂空的，为底部进风口，还能隐约看到内部的热管，个人猜测灵感可能来源于超跑底盘的管线设计。A、C面都有的分割线也来到了D面，三条线在空间上几乎在同一平面，分割线两边的波纹装饰也是有错位，分割线向左下还延伸出“REPUBLIC OF GAMERS”字样。

这里还有个小彩蛋，变换一下角度，将转轴调整至出于斜向下45°的位置，可以看到左上区域有部分“ROG”和“REPUBLIC OF GAMERS”字样设计，与初始壁纸对应。在“曝光率”极低的D面仍然用心设计，必须赞一下。

麦子想单独聊一聊ROG枪神3Plus的RGB灯，在RGB上堆料这么足的笔记本不多。从A面的RGB“败家之眼”，到C面的单键RGB键盘，以及D面三边的“底盘灯”，称为“U型超跑幽浮底盘”；这些灯不仅数量多，灯大灯亮灯能闪，而且还听话，和众多外设一样支持Aura Sync神光同步，可由系统内置的Armoury Crate奥创游戏智控中心控制灯光效果。

A面的“败家之眼”自不必多说，绝对不能少，不管是最经典的红色还是彩虹RGB，都非常有气势；支持单键RGB的键盘更是支持丰富的光效，简直是一个小屏幕；配合一圈“底盘灯”，ROG枪神3Plus的RGB灯涵盖了键盘、桌面，甚至开盖后墙面的氛围灯都有了，白天看起来都非常炫目，晚上也可以调整亮度不至于刺眼。

接口方面，机身左侧有3个USB 3.1 Type-A（USB 3.2 Gen2，10Gbps）接口，以及1个3.5mm耳麦接口，机身后分别为1个RJ-45网口，1个HDMI 2.0视频输出接口，1个USB 3.1 Type-C接口，支持DP视频信号输出但不支持PD充电，以及一个DC电源接口，从接口种类和数量来看都还可以。

融合了众多超跑元素的ROG枪神3Plus，设计风格大胆、张扬，个性十足，保留了ROG系列笔记本的经典设计，也增加了非常多的新细节。另外机身到处都是不对称设计，几乎要治好我的强迫症了，从A/B/C/D面，到尾部，再到机身两侧，很难找到对称设计；不过其实都有章法可循，多数设计是那条分割线的自然延伸，还有些是为了功能服务，看起来并不显得凌乱和无序。机身尺寸约为399×293×26.2mm，整机重约2.83kg，这还不算800多g的适配器，所以便携性仅限于可以移动，因为机身比较重，ROG枪神3Plus可以单手开合，手感偏硬。

二、性能

作为一台拥有17.3英寸屏幕的游戏本，其他硬件配置也要跟上才行，ROG枪神3Plus搭载了英特尔酷睿i7-9750H处理器，和英伟达GeForce RTX 2070（Laptop），非Max-Q，115W，出场预超频。这套配置我们已经见过多次了，特别是这颗处理器，几乎成了中高端游戏本的标配。

ROG枪神3Plus核心配置如下：

CPU：英特尔酷睿i7-9750H

显卡：英伟达GeForce RTX 2070（Laptop）

内存：16GB DDR4–2666双通道内存

硬盘：1TB英特尔660P SSD + 1TB东芝5400rpm HDD

屏幕：17.3英寸1080P IPS屏，240Hz刷新率，3ms响应时间

1、CPU

英特尔酷睿i7-9750H采用6核12线程设计，基频2.6GHz，最大睿频频率4.5Ghz，三缓12MB，TDP 45W，最大支持128GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载UHD 630核显，显卡最大频率1.15GHz。

ROG枪神3Plus的处理器性能表现如下：

首先是Cinebench R15 & R20，R15单核成绩为188cb，多核成绩为1282cb；

R20单核成绩为456pts，多核成绩为2841pts；

其次是更看重多核渲染能力的V-RAY Benchmark，ROG枪神3Plus获得9316分的成绩；

CPU–Z Benchmark，单线程466.2分，多线程3391.2分，多线程倍率7.72；

国际象棋，单线程3274分，多线程21873分。

我们也测试了一下PCMark 8，结果如下：

Work accelerated 2.0 score为5680分；

Creative accelerated 3.0 score为5589分。

从上面结果可以看出，英特尔酷睿i7-9750H作为中高端游戏本最常用的处理器，其性能是毋庸置疑的，在主流移动处理器中，综合实力应该是最强的，工作、设计、游戏都游刃有余，渲染场景也有一战之力。

2、存储

ROG枪神3Plus的内存为16GB DDR4-2666MHz双通道内存，可扩展至双通道32G，速度测试如下：

读取速度为36964MB/s，写入速度为36712MB/s，复制速度为31456 MB/s，延迟为59.9ns，速度不错，延迟尚可。

ROG枪神3Plus配备了1TB英特尔660P SSD以及一块1TB HDD，容量足够大了，但速度差点意思，顺序读写都只有一千多MB/s，虽说倒不至于频繁拖后腿，但对于这个规格的笔记本来说仍是不小的遗憾。

3、显卡

ROG枪神3Plus搭载了115W的英伟达GeForce RTX 2070（Laptop），采用图灵架构的TU-106核心，12nm FinFET工艺制程，108亿个晶体管，拥有2304个CUDA，64个光栅单元，144个纹理单元，核心频率1215MHz，Boost频率1440MHz，Turbo模式可自动超频至1540MHz；配备8GB GDDR6显存，256bit位宽，速率14Gbps，带宽为457.7GB/s。

ROG枪神3Plus 3DMark理论测试成绩如下：

Fire Strike总分16840分；

Fire Strike Extreme总分8764分；

Fire Strike Ultra总分4575分；

Time Spy总分7159分；

Time Spy Extreme总分3378分；

Port Royal总分4215分。

游戏表现如下：

我们本次测试选择《古墓丽影：暗影》、《全面战争：三国》、《孤岛惊魂5》、《刺客信条：奥德赛》作为单机游戏测试项，选择《守望先锋》作为电竞游戏测试项。测试分辨率为1080P，画质调整为默认最高，关闭垂直同步，开启预设抗锯齿。

《古墓丽影：暗影》预设最高画质下平均帧数可达86帧；

开启最高等级光追，不开DLSS的情况下平均帧数依然有52帧；

最高光追效果下打开DLSS，平均帧数可回升至58帧；

《全面战争：三国》Battle模式平均帧数63.0帧，Campaign模式平均帧数63.5帧；

《孤岛惊魂5》预设最高画质平均帧数为98帧；

《刺客信条：奥德赛》平均能有56帧的成绩。

而《守望先锋》在预设最高画质下，多人长时间团战可保持平均约140帧的成绩程度地利用了这块240Hz刷新率的屏幕。

由此可见，“满血版”的英伟达GeForce RTX 2070（Laptop）显卡应对大部分单击游戏完全不是问题，预设最高画质下依然可以流畅运行，平均帧数达到60帧以上；运行光追游戏也基本流畅，超过100帧的平均帧数以及17.3英寸240Hz刷新率的屏幕也让电竞游戏的体验有了质的提升；另外ROG枪神3Plus的外放音效也十分震撼，音量大、低音重、动态广，综合来说是为游戏而生的笔记本没错了。

三、钥石Keystone & 暗影存储区Shadow Drive

ROG枪神3Plus是一台极具个性的笔记本，设计张扬，充满跑车元素。还记得我们之前卖的关子吗，正是我们想重点介绍的钥石和暗影存储区。

钥石Keystone，取自“钥匙”的谐音，表示这是ROG枪神3Plus的车钥匙，钥匙都有了，这很超跑。钥石长这样，ROG还为它配备了一个炫酷的配件，真就可以像钥匙一样别在腰间。透过半透明橙黄色的外壳能看到内部的NFC芯片和线圈，内部还有两块磁铁，用以吸附到笔记本C面右侧的专属插孔上。钥石插入ROG枪神3Plus时，笔记本会自动开启Armoury Crate奥创智控中心相关设置页面，还有专属音效和华丽的灯效，需要绑定华硕账号使用。

之前的坑填下了，下面来看一下这个车钥匙能干嘛。



钥石Keystone的第一个用途是存储个性化设置，ROG枪神3Plus通过Armoury Crate奥创游戏智控中心配置的个性化文件可以与钥石Keystone链接，相当于将这些配置“存储”在钥石中，一台ROG枪神3Plus可适配多个钥石，一个钥匙也可使用在多台ROG枪神3Plus上。

钥石Keystone的另一大用处是开启私密存储空间——暗影存储区Shadow Drive。当一个钥石插入到一台ROG枪神3Plus时，可在奥创智控中心对其进行授权，进而可解锁暗影存储区。此时系统中会多出一个Z盘，名称为“Shadow Drive”，这是一个虚拟磁盘空间，容量大小为解锁时系统盘可用空间。钥石未拔出时可手动锁定，钥石拔出时不会立刻锁定，但重启后无论钥石是否插入都默认锁定，看不到Shadow Drive盘符。一台ROG枪神3Plus可授权多个钥石，对暗影存储区进行解锁。

四、散热

除非搭载桌面级处理器，大部分游戏本的散热都没多大问题，效果也好不到哪去。不过ROG枪神3Plus内部空间足够大，对散热来说也是利好，除了这些，ROG枪神3Plus的散热方面还有不少东西可以说道说道。

还记得超跑设计吗，没错又来了，超跑的排气管用来排除废气和废热，而ROG枪神3Plus除了钥石Keystone“碰瓷”车钥匙，最有超跑范的设计，我认为就是把主要的两个出风口放在笔记本后侧，你细品，真有点内味儿。

ROG枪神3Plus一共有三个出风口，一个位于机身右侧，两个“排气管”在后侧，透过出风口的栅格可以看到散热铜片，这些散热片其实也有些讲究。官方称其仅约0.1mm厚，是普通散热片的一半左右，散热片薄了自然能塞下更多片，散热面积自然就大了，可增加约10%的散热面积，并降低约8.2空气阻力。

ROG枪神3Plus采用五热管双风扇的散热配置，风扇还有防尘自清洁设计。系统中一如既往地内置了三种风扇模式，分别是静音、效能和涡轮（之前叫Turbo）模式，默认情况下涡轮模式只有在电源供电时才能开启。



静音模式下笔记本非常安静，室内底噪约45dB的情况下人位噪音只有约55dB，而涡轮模式下就没这么多讲究了，超过70dB，挺吵的了，同学们慎重开。

FPU + FurMark双烤30分钟，CPU温度稳定在90℃，显卡温度在75℃上下，看起来淳朴还是挺热的，不过刚好全程没有撞墙，全核3.0GHz，45W，还不错。C面上部有些烫手，但WASD区域因为左上角有个风扇，可以带动一些空气流动，摸起来只是有些温热。

总结

枪神系列带着跑车设计回来了，此次体验的ROG枪神3Plus在设计上更加放浪不羁，和“归整”完全说再见了，机身上下几乎没有对称设计，虽说审美这个事情见仁见智，但必须说ROG笔记本加上这些超跑元素，让ROG枪神3Plus的外观十分霸气。

性能不必多说，中高端游戏本标配处理器英特尔酷睿i7-9750H，配合光追性能足够靠谱的115W英伟达GeForce RTX 2070（Laptop）显卡，办公、娱乐、游戏甚至是设计，都不错，240Hz刷新率、3ms响应时间的IPS屏幕极大地改善了FPS游戏体验，不用牺牲色彩和可视角度，换来了超高刷新率和非常不错响应时间，日常使用中也能感受到这块屏幕的魅力。只是SSD选择了英特尔660P始终让我觉得有些“意难平”。

钥石Keystone非常有创意，也很超跑，快速同步个性化设置个人觉得非常酷，插进去就可以加载你想要的灯效、游戏设置等，不过钥石需绑定ROG账号使用，云同步也不是不可以，就是没有这个机械感和酷劲儿；以及解锁暗影存储区Shadow Drive，一些老司机买了开车更方便了，车速飞快，再也不用把“学习资料”藏这么深了，真就是把车钥匙。

散热设计和超跑元素融合得不错，用料也足，五根热管有点“小立交桥”的意思了，散热效果还可以，两大件同时高负载下，显卡比较凉快，CPU也抗住了。另外这个规格的游戏本，续航能力在实际使用中几乎就是给你个断电后保存游戏进度的时间，RGB全关掉也没有很大改善。

ROG枪神3Plus更适合喜欢大屏玩游戏，很看重光追、帧率、色彩等游戏效果，对便携、噪声、价格不是很敏感的笔记本用户，京东目前售价最低17999元，时不时会有满3000减1000的活动，感兴趣的朋友可以关注一下。



