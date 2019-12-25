一则关于华为的谣言，让中国股市暴涨100亿

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23日晚，华为法国官方推特发文：

华为即将发布全球首款石墨烯电池高端智能手机，石墨烯电池将带来更持久的续航和更快的充电速度。

而且，华为法国推特账号，还转发了一篇关于华为P40的报道，报道中写到：华为P40/Pro将会搭载石墨烯电池。

外界普遍认为，这等于官方间接承认，华为P40 将会搭载石墨烯电池。

受此影响，今天的中国股市，石墨烯相关的概念股一路大涨。

截止到今天下午3点，板块总市值上涨近100亿元。

但是，就在今天中午，华为手机产品线副总裁李小龙表示：该消息为假消息。

华为法国也已将这条推文删除。

当被问及为何删除推文时，华为法国证实其发布是错误的，同时表示：这是谣言，不是官方消息。

而且在此之前，华为官方也针对石墨烯电池的传闻，给出了不对传闻发表评论的说法。

是的，仔细回想这次“石墨烯事件”，华为法国确实从未直接说过，华为P40会搭载石墨烯电池。

不过，既然消息是假，为何华为法国会转发那条假爆料呢？又为何事后删掉推文。

如果没有这条来自官方的“假消息”，最后又怎会引出手机线副总的亲自辟谣？

如果华为法国的推特账号没有被盗，启人只能说，华为的这波操作，实在是让人窒息。





石墨烯电池到底是啥





说石墨烯电池之前还是先来说说石墨烯是啥。

石墨烯，石墨烯，顾名思义，就是非常“稀”的石墨：

一块高定向热解石墨，用特殊胶带粘住，一层一层撕，石墨片就会越来越薄。 直到撕到只有1层碳原子的厚度，这时得到的东西就是石墨烯了。

这种物质并不是人类合成出来的，自然界中本就存在，只是在被发现之前，很难撕出来。

那他有什么好处呢？

石墨烯是目前已知的最薄也最坚固的纳米材料，导热导电系数超高，电阻很小，所以可以用来做更薄、导电速度更快的电子元件。

大家都知道，这种材料一定会改变21世纪，每个人都对石墨烯给予了很高的期待。

但是呢，理论也仅仅是理论。

就拿今天大家都在传的石墨烯电池来说吧，如果你去搜索资料就会发现，没有任何一篇文献能完整介绍石墨烯电池的特性。

技术参数、能量密度、电压、寿命等，这些最关键的参数统统没有。

石墨烯电池目前仅存在于设想中。

市面上目前存在的，所谓的石墨烯电池，也根本不是用石墨烯做电极做出来的电池，而是在锂电池中加入一点石墨烯。

所以本质上，市场上出售的石墨烯电池，还是锂电池（只是加了点石墨烯）。

你有没有想过为何手机里这么多年一直都在用锂电池，而不是铁电池？

答案很简单，锂是元素周期表里最轻的金属元素。

在锂电池里添加石墨烯，石墨烯的微孔结构可以存储锂离子，将电池容量有效提升，另外借助石墨烯优秀的导电性能，大幅提升充电速度。

以现在的技术水平来看，添加了石墨烯的锂电池，已经是人类的极限。

另外有一点不得不提，石墨烯的制取方法目前还不成熟，所以成本很贵，要论克卖，一克3元，算下来一吨300万。

普通民用是不可能的。





既然没有，是谁造的谣





说来话长：

14年，西方媒体报道，西班牙Graphenano公司研发出石墨烯电池，充电8分钟，续航1000公里。（当然，只是实验室消息，并未落地）

15年，中科院上海硅酸盐研究法发布消息称，已研制出一种石墨烯电池，可用于高级跑车，充电7秒钟，续航35公里。同年12月18日，还在世界顶级期刊《科学》上发表了一篇文章。（然而，到现在也没有石墨烯电池电车）

还是15年，11月13日，华为在日本电池大会上展示了最新的充电技术，华为介绍，这里面有石墨分子结构。于是当年坊间疯传Mate 8将使用石墨烯电池。（当年，Mate 8的发布会全程对石墨烯三个字只字未提）

到2016年华为石墨烯电池的消息还在传播，因为华为真的做出“石墨烯电池”了，全称是——业界首个高温长寿命石墨烯助力的锂离子电池。

同时，还宣布华为快充电池已经商用。

于是就有媒体将这两点捏在一起，写了篇报道：华为即将推出石墨烯电池手机。

不过后来经过记者查证，华为那个“石墨烯电池”不是给手机用的，是给基站用的，里面的石墨烯，也仅仅应用了它导热好的特性，是帮基站降温用的...

现在到了2019年，不知怎的，石墨烯又被炒起来了。

大家...还是理性看待吧。









参考资料：

北青网：go.ruanmei.com/url.aspx?linkid=605

21ic：go.ruanmei.com/url.aspx?linkid=606

中国基金报：go.ruanmei.com/url.aspx?linkid=607





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