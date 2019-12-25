炸图片、炸声音、炸视频，坚果Pro 3大爆炸3.0到底有何魔力

5G时代爆发前夕，国内智能手机市场早已经杀成了一片血海，市场份额向头部品牌集中之后，留给中小手机厂商的话语权越来越少，消费者曾经熟悉的一些手机品牌也渐渐消失在机海之中。

让我们倍感欣慰的是，即使是再这样的大背景下，我们仍能看到一些小众品牌的自我坚持，比如大换血之后的坚果手机，就是其一。

10月底，坚果手机在沉寂半年后高调复出，带来了旗舰手机坚果Pro3，坚果Pro3搭载了骁龙855 Plus处理器，并且具备4800万像素四摄，在设计上依旧是那个圆滑时代的“锐利异物”。不过相比硬件上的升级，坚果Pro3在系统及软件层面的革新更是让笔者眼前一亮。

在坚果Pro 3上，全面升级的Smartisan OS 7.0系统带来了升级版的大爆炸3.0功能，全面革新的交互方式最大程度的提高了用户的工作效率，除了以往的炸文字以外，大爆炸3.0还能炸图片、炸声音、炸录屏。

笔者曾经一度执念的认为Smartisan OS是最好用的安卓系统、最文字工作者最友好的系统。特别是大爆炸功能，高效率且全新的交互方式用了就再也回不去了。那么升级之后的大爆炸3.0，又会带来怎么样的魅力呢？

本篇文章，将重点围绕坚果Pro3的大爆炸3.0功能进行体验。

开启大爆炸3.0的方式非常简单，用拇指大面积按压屏幕中的文字，大爆炸会将你按住的那部分段落文字全部炸开，并且会智能的按照语义拆分成容易选取的独立的文字和词，随后可实现字节搜索、复制、分享等操作。你可以设置拇指按压触发面积的大小，也可以给部分/所有App开启大爆炸权限。

那么坚果Pro 3升级之后的大爆炸3.0，除了文字之外，还都能炸什么？

1、炸图片

在以往，将图片中的文字提取出来是一件非常困难的事情，笔者只能一个一个手打，或者是下载第三方图像识别文字App，手打效率太低，第三方识别APP又种类繁多鱼龙混杂，并且无法实现本地化操作。

大爆炸3.0通过炸图片功能很好的解决了这个难题，无论是截图还是文档，甚至包括你拍摄的图片，只要图片里面有文字信息，大爆炸3.0都能给你“炸”出来，准确率还是非常高的，几秒钟时间就能将一整页的文字全部“炸”出来，方便你复制、分享等操作。

动图演示：

拍照，开启大爆炸功能▲

选中要“爆炸”区域，炸出文字▲

大爆炸图像识别文字语言目前已经不再局限与英语和中文，包括日语、韩语、法语、西班牙语等10多种国际语言都能进行实时识别。

2、炸声音

如果说大爆炸3.0的炸文字、炸图片是一种横向的交互体验的话，那么“炸声音”的加入，让该功能变得更加立体，实现了大爆炸3.0由点到线，由线到面的全方位覆盖。

“炸声音”有着非常丰富的应用场景，设想一下，你想提取电影中某句经典的台词，发布会直播实现字幕实时播报，又比如微信语音转文字的再编辑等等应用场景都可以用“炸声音”实现。

目前语音识别语种包括英语和中文，后期会加入更多语种。提取到英文单词之后，还支持单词翻译、逐句翻译等等操作。

笔者在体验中还发现，大爆炸3.0还能有效的屏蔽背景音的干扰。电影中即使有复杂的背景音，大爆炸3.0依旧可以准确快速的炸出对话文字信息。

上图中是电视剧《亮剑》经典的李云龙听黑管演奏的一幕，可以看到，大爆炸3.0的“炸声音”功能，基本能将这个片段所有的文字信息全部炸出来，并且延迟并不高，几乎是说完一句话立马就加载出来。

也正因如此，大爆炸3.0的“炸声音”功能非常适合没有字幕的发布会直播场景，如下图所示，这是笔者截取坚果Pro 3发布会中的产品首次亮相的片段，可以看到，炸出的文字就像是实时字幕一样，没有明显的延迟感，准确率也非常的高。

GIF动图▲

炸出的文字信息▲

3、炸录屏

“炸录屏”也是一个非常有意思的功能，它是以“录屏”的形式出现，并且会每秒保存10张左右的图片在手机中，这项功能非常适合给视频某一瞬间截屏的应用场景，举一个最简单的例子，有时候我们看到了一些精彩的画面想保存到手机上，但是画面是动态的，凭手速很难将实现精准的截屏，体验极其糟糕，“炸录屏”通过对视频进行抽帧，视频中的画面会以图片的方式清晰地展现在用户眼前，还可以实现这些画面的拼接、GIF制作等等。

通过“炸录屏”功能，实现的精准截屏，将炸出的图片拼接起来，可制作成GIF▲

用“炸录屏”制作长图▲

总结：

作为一个文字工作者，大爆炸3.0着实给我的工作生活带来了最大程度的便利，这种全新的交互体验让我避免了很多繁琐的操作。

国内手机市场的竞争异常残酷，坚果Pro 3的发布让笔者感受到了一股新鲜的力量，手机市场需要这种新鲜力量的加入，消费者也需要像坚果这样的小众手机厂商们的创新，而且这种创新一定是基于消费者需求的、有丰富应用场景的。最后也希望坚果在接下来的时间里，能继续坚持自我，给消费者带来更多不一样的惊喜。



