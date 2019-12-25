“湖南造”新型CJ6动车组上线运营：时速160公里，最大载客897人

IT之家12月25日消息 12月24日，由湖南城际铁路有限公司与中车株机公司联合立项、联合研制的首列CJ6动车组在长株潭城际铁路线上载客运营，设计时速为160公里。

CJ6动车组5大创新点：

（1）运用效率高。该动车组基本配置为2动2拖4节短编组，额定载客681人、最大载客897人，可在客流量平峰时，进行公交化运营；又可在客流量高峰时，快速重联为8节编组，最大程度提高了运用效率。

（2）安全可靠性高。该动车组按照故障导向安全原则进行设计，主要系统冗余双份设计；整车防火设计覆盖国际标准，车内关键部位设置烟感及温感火灾报警系统；其已在海南完成一年和60万公里的运用考核，安全可靠性高。

（3）节能环保。该动车组采用流线型车头，空气动力学性能优良；轻量化设计，且在运行过程中可最大限度利用再生制动，降低基础制动闸片磨耗，降低维护成本。

（4）乘坐便捷。该动车组具有快起快停特点，沿途设置站点，方便乘客乘坐。整车包含20个大开度双开塞拉门，可实现乘客快速乘降和疏散，满足了城际客运公交化大载客量的运输需求。

（5）舒适方便。该动车组内饰设计简约时尚、明快大方；车门区域设有动态地图，座椅下方设有220伏外接电源插座。整车空调系统采用顶部送风、侧墙底部回风的方式，使整车温度均衡，舒适度强。